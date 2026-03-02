Czy rodzic ma prawo kontrolować, co dzieje się w przedszkolu?

Niektórzy rodzice zastanawiają się, co naprawdę dzieje się za drzwiami przedszkola – czy opieka nad dziećmi sprawowana jest należycie i czy realizowana jest podstawa programowa. Czy można nagrywać rozmowy z nauczycielem? Czy wolno ukryć dyktafon w plecaku dziecka? A może przedszkole ma obowiązek zamontować monitoring? Odpowiedzi nie są oczywiste – a prawo nie daje mamom i ojcom swobody kontroli.

Czy nagrywanie nauczyciela w przedszkolu jest karalne?

Prawo dopuszcza nagrywanie rozmowy, jeśli osoba nagrywająca sama w niej uczestniczy. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 31 grudnia 2012 r. (I ACa 504/11), wskazując, że uczestnik rozmowy, który ją rejestruje, nie działa bezprawnie, a jego zachowanie może zostać ocenione co najwyżej jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. W praktyce oznacza to, że:

rodzic może nagrać rozmowę z wychowawcą, w której sam uczestniczy, takie nagranie w określonych sytuacjach może być dowodem w sądzie (np. przy nierównowadze stron), nie wolno jednak swobodnie rozpowszechniać takiego nagrania, np. publikując je w internecie.

Granica legalności jest jednak bardzo wyraźna.

Ukryta kamera w plecaku: prosta droga do oskarżenia

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy rodzic próbuje nagrać zajęcia lub rozmowy dziecka z nauczycielem bez swojej obecności – np. poprzez ukryty dyktafon czy kamerę. Takie działanie może zostać uznane za przestępstwo z art. 267 § 3 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności, a nawet do 2 lat pozbawienia wolności za bezprawne uzyskanie informacji nieprzeznaczonej dla sprawcy.

Dodatkowo w grę wchodzą przepisy o ochronie danych osobowych. Przedszkole nie jest przestrzenią publiczną. Za placówkę odpowiada dyrektor, który musi dbać o bezpieczeństwo dzieci, pracowników i zgodność działań z prawem oświatowym oraz RODO. Nagrywanie rozmów, w których rodzic nie uczestniczy, może również naruszać dobra osobiste nauczycieli i innych dzieci – co otwiera drogę do odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.

Monitoring w przedszkolu – czy rodzic może wymusić jego instalację?

W polskim prawie nie istnieje obowiązek instalowania monitoringu w przedszkolach, a zasady jego wprowadzania reguluje art. 108a ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z nim system kamer może zostać zainstalowany wyłącznie w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochrony mienia.

Nie może obejmować wszystkich pomieszczeń (np. łazienek), a nagrania mogą być przechowywane tylko przez określony czas. Administratorem danych jest dyrektor placówki, który musi poinformować osoby monitorowane o zakresie i celu przetwarzania danych oraz stworzyć regulamin monitoringu. Co istotne – decyzja o instalacji kamer należy wyłącznie do dyrektora. Rodzice nie mogą samodzielnie zamontować urządzeń rejestrujących ani wymusić takiej decyzji.

- Mogą natomiast w ramach dobrej współpracy rodziców z pracownikami przedszkola podjąć starania o zainstalowanie takowego monitoringu. Sprowadza się to do tego, że istnienie systemu kamer jest tylko dobrą wolą dyrektora placówki – mówi Aneta Bogucka – Fiołka, adwokat prowadząca własną kancelarię.

Skuteczne i legalne sposoby kontroli placówki

Przepisy ograniczają rodzicom możliwość samodzielnej kontroli funkcjonowania placówek. Istnieją jednak pewne legalne mechanizmy działania, jak:

zgłoszenie zastrzeżeń dyrektorowi, skarga do kuratorium oświaty, zawiadomienie organu prowadzącego, kontakt z Rzecznik Praw Dziecka, kontakt z Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jeżeli w przedszkolu działa monitoring, rodzic – jako przedstawiciel ustawowy dziecka – może wnioskować o wgląd do nagrań. Nie jest to jednak prawo automatyczne.

- Wnioskując o dostęp do monitoringu należy uzasadnić konkretny interes dziecka. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania monitoringu w przedszkolu jak i tryb dostęp do nagrań winien być uregulowany w regulaminie monitoringu – informuje adwokat.

W przypadku placówek publicznych (oraz prywatnych realizujących zadania publiczne) możliwe jest także złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej – ale wyłącznie w zakresie faktów, nie ocen czy interpretacji.

Dlaczego współpraca jest lepsza niż szpiegowanie?

Rodzice często czują się bezsilni wobec instytucji, która sprawuje opiekę nad ich dzieckiem przez wiele godzin dziennie. Jednak prawo próbuje zachować równowagę między:

prawem rodziców do kontroli i bezpieczeństwa dziecka, prawem nauczycieli do ochrony prywatności, ochroną danych i wizerunku innych dzieci.

Potajemne nagrywanie może przynieść więcej problemów niż pożytku – włącznie z odpowiedzialnością karną i cywilną. O tym, jak cienka jest granica między troską o dziecko a naruszeniem prawa, przekonała się matka pięciolatka z Ostródy. Kobieta, zaniepokojona zachowaniem syna, ukryła w jego ubraniu dyktafon. Po tym, co usłyszała na nagraniu, zdecydowała się zawiadomić prokuraturę, przekonana, że działa w interesie dziecka. Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót. Do sądu trafił akt oskarżenia – nie przeciwko pracownikom placówki, lecz przeciwko niej.

W praktyce najskuteczniejszą metodą kontroli pozostaje jednak współpraca z dyrekcją i korzystanie z przewidzianych prawem procedur. W efekcie kontrola w przedszkolu rzeczywiście w dużej mierze zależy od dobrej woli dyrektora – ale granice tej „dobrej woli” wyznaczają konkretne przepisy.