Wybór sądu – gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów należy skierować do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Dane właściwego miejscowo sądu rejonowego należy zamieścić w prawym górnym rogu – pod datą i miejscowością.

Określenie stron postępowania alimentacyjnego

W pozwie należy jasno wskazać strony postępowania. Powodem jest dziecko uprawnione do otrzymywania alimentów. Jeśli dziecko nie ukończyło 18 lat, w postępowaniu reprezentuje je jego przedstawiciel ustawowy – zwykle jeden z rodziców.

Ważne W treści pozwu powinny znaleźć się: imię i nazwisko dziecka oraz dane rodzica działającego w jego imieniu, numer PESEL powoda oraz aktualny adres zamieszkania.

Równie istotne jest poprawne oznaczenie pozwanego, czyli osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. W pozwie należy podać jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Ważne Jeżeli powód korzysta z pomocy pełnomocnika – np. adwokata lub radcy prawnego – w pozwie należy również zamieścić dane tej osoby oraz informację o udzielonym jej pełnomocnictwie.

Dopisek o opłatach

Pod informacjami o pozwanym należy dopisać krótką informację: wolne od opłaty sądowej. Warto pamiętać, że wnosząc pozew, nie trzeba uiszczać żadnej opłaty za postępowanie.

Wskazanie wartości przedmiotu sporu (WPS)

W pozwie powód powinien określić wartość przedmiotu sporu, zwaną WPS. W sprawach alimentacyjnych ustala się ją, podając łączną kwotę rocznych świadczeń. Jeśli alimenty dotyczą okresu krótszego niż rok, kwotę tę przelicza się proporcjonalnie do tego czasu. W praktyce oznacza to zsumowanie wszystkich miesięcznych rat alimentów, o które wnosimy, za dany okres.

Przykład Powód domaga się alimentów w wysokości 800 zł miesięcznie. Chce uzyskać je za okres 6 miesięcy. 1. Miesięczna kwota alimentów: 800 zł 2. Okres dochodzenia: 6 miesięcy 3. Wartość przedmiotu sporu (WPS): 800 zł × 6 miesięcy = 4 800 zł

Oznaczenie rodzaju pisma do sądu: pozew o podwyższenie alimentów

W pozwie należy wyraźnie wskazać, jaki rodzaj pisma jest składany. Informacja ta powinna znaleźć się na środku strony. Powód powinien zaznaczyć, że składa do sądu „Pozew o podwyższenie alimentów”.

Treść żądania – ważny element pozwu o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko powinien precyzyjnie wskazywać, czego powód oczekuje od sądu. W tego typu sprawach głównym żądaniem jest zasądzenie od pozwanego określonej kwoty na rzecz dziecka – np. 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) miesięcznie. W pozwie należy również określić termin i sposób płatności alimentów, czyli wskazać, kiedy i w jaki sposób świadczenia mają być przekazywane. Dodatkowo wskazane jest zamieszczenie żądania:

zasądzenia odsetek za opóźnienia w płatnościach , co chroni powoda w przypadku nieterminowego regulowania alimentów,

, co chroni powoda w przypadku nieterminowego regulowania alimentów, wydania wyroku zaocznego , jeśli pozwany nie stawi się na rozprawę,

, jeśli pozwany nie stawi się na rozprawę, pokrycia kosztów procesu przez pozwanego na rzecz powoda.

Ważne W pozwie trzeba wskazać, czy strony próbowały mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu. Jeśli takie próby nie miały miejsca, należy krótko wyjaśnić, dlaczego nie zostały podjęte.

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

W pozwie o podwyższenie alimentów kluczową częścią jest uzasadnienie roszczenia. To tutaj powód wyjaśnia, na jakiej podstawie domaga się wyższej kwoty alimentów i przedstawia fakty mające znaczenie dla sądu.

1. Podstawa roszczenia

Na początku należy zaznaczyć, że pozwany jest rodzicem dziecka i jako taki ma obowiązek świadczeń alimentacyjnych. Alimenty należą się, ponieważ powód jest jego dzieckiem. W uzasadnieniu zamieszcza się informacje na temat dotychczasowych świadczeń, które były wypłacane.

2. Sytuacja dziecka

Kolejnym elementem jest dokładny opis sytuacji dziecka. W pozwie warto uwzględnić:

wiek dziecka,

etap edukacji (przedszkole, szkoła),

stan zdrowia i ewentualne choroby,

codzienne potrzeby i koszty życia.

To pozwala sądowi ocenić, jakie usprawiedliwione potrzeby dziecka należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości alimentów.

Ważne Faktury, rachunki to podstawowe dowody w tego typu sprawach. Zdjęcia z zajęć dodatkowych, z atrakcji (urodziny, komunie) to również bardzo dobre dowody – mówi Milena Markiewicz-Jurzyńska, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

3. Możliwości finansowe pozwanego - ojca dziecka ubiegającego się o wyższe alimenty

W uzasadnieniu należy również przedstawić możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. W praktyce oznacza to, że warto wskazać:

miejsce zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy,

wysokość osiąganych dochodów,

wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,

dodatkowe źródła dochodów lub majątek.

Ważne Rada prawnika: wykaż możliwości zarobkowe zobowiązanego, bo to one się liczą – nie tylko to co zobowiązany do alimentów zarabia na „papierze”. Jeśli istnieje trudność w wykazaniu zarobków – pokaż oferty pracy w zawodzie zobowiązanego z „widełkami wynagrodzenia” - zawnioskuj o przeprowadzenie dowodów.

4. Wysokość i cel świadczeń

W uzasadnieniu należy wyjaśnić, dlaczego powód domaga się podwyższenia świadczenia. W pozwie trzeba wskazać, jaka kwota miesięcznie jest potrzebna na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, wraz z wyszczególnieniem kosztów: wyżywienie, edukacja, opieka, zajęcia dodatkowe, leczenie itp. Kwota powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom dziecka i możliwościom pozwanego.

5. Kontakty i opieka nad dzieckiem

Dodatkowo warto opisać, jak wygląda kontakt pozwanego z dzieckiem. Czy interesuje się jego życiem, czy uczestniczy w wychowaniu, czy sprawuje regularną opiekę. Te informacje mogą mieć znaczenie przy ustalaniu ostatecznej wysokości alimentów.

Podpis i załączniki do pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko

Pozew powinien zostać własnoręcznie podpisany przez powoda albo jego pełnomocnika. Jeżeli do pisma dołączane są dowody, należy je załączyć jako oddzielne, ponumerowane załączniki, co ułatwia sądowi zapoznanie się z materiałem dowodowym i usprawnia przebieg postępowania.