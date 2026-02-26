Takie zmiany pojawiły się w projekcie nowelizacji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 670).

Nowe stanowisko kierownika komórki audytu wewnętrznego będzie zaliczone do stanowisk koordynujących w służbie cywilnej. Z kolei inspektor ochrony danych ma być zaliczany do stanowisk samodzielnych.

Kierownik audytorów

Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa służby cywilnej, zaproponowała wprowadzenie kierownika komórki audytu wewnętrznego ze względu na konieczność zareagowania na realne potrzeby organizacyjne i prawne, wynikające z obowiązujących przepisów oraz praktyki funkcjonowania komórek audytu. W korpusie służby cywilnej według stanu na 30 kwietnia 2024 r. obsadzone były 162 stanowiska audytorów wewnętrznych. W wielu mniejszych urzędach stanowisko to nie jest w ogóle obsadzone. Z kolei w tych większych zatrudniony jest często więcej niż jeden audytor. W takich przypadkach niezbędne jest stanowisko kierownika audytorów.

– Umożliwienie funkcjonowania stanowiska „kierownik komórki audytu wewnętrznego” we wszystkich urzędach nie będzie oznaczało automatycznej konieczności jego utworzenia i obsadzenia, w szczególności w przypadku zatrudniania jednego audytora. O utworzeniu takiego stanowiska będzie każdorazowo decydował pracodawca w zależności od potrzeb danego urzędu – zapewnia w uzasadnieniu do projektu Anita Noskowska-Piątkowska.

Przy wprowadzeniu kolejnego stanowiska do służby cywilnej autorzy zmian kierowali się również raportem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, który zawiera diagnozę stanu audytu wewnętrznego w Polsce i wskazuje, że w praktyce dominują małe komórki audytu wewnętrznego. Dla około 20 proc. urzędów centralnego szczebla występuje więcej niż jeden audytor.

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w zw. z art. 9 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) – jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. W przypadku korpusu służby cywilnej taki obowiązek dotyczy 1742 instytucji państwowych.

Stanowisko inspektora ochrony danych dotychczas zostało uwzględnione w dwóch rozporządzeniach wydanych na podstawie przepisów dotyczących pracowników urzędów państwowych, a także pracowników samorządowych.

Wspomniany obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych odnosi się również do urzędów administracji rządowej, w których działa korpus służby cywilnej.Do tej pory niestety w konsultowanym rozporządzeniu nie było ww. stanowiska.Na ten brak wskazuje m.in. Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Argumentuje, żebrak stanowiska inspektora ochrony danych w wykazie stanowisk wyklucza lub utrudnia przyjmowanie rozwiązań gwarantujących inspektorom ochrony danych niezależne i skuteczne wykonywanie tej funkcji. Zaznaczał jednocześnie, że sytuacja taka może niekorzystnie wpływać na poziom ochrony danych osobowych w wymienionych podmiotach.

W przepisach przejściowych projektu rozporządzenia wpisano również, że członków korpusu, którzy w dniu wejścia w życie niniejszych przepisów wykonują zadania kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz zadania inspektora ochrony danych, można przenieść, za ich zgodą, na te nowe stanowiska. Ci jednak, jeśli się nie zgodzą, pozostaną na dotychczasowych posadach.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe