Obecnie finansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zapewnione jest do końca 2027 r. Zapowiedź zmiany pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy – maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy w pierwszym roku funkcjonowania, czyli w 2018 r., wynosił 13 mln zł, a od 2022 r. do 2027 r. kwota ta maksymalnie każdego roku wynosi 164 mln zł.

(Nie)wystarczające pieniądze na Ogólnopolską Sieć Edukacyjną

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkołom w rozumieniu Prawa oświatowego, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Ogólnopolska Sieć działa w celu umożliwienia szkołom szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, i umożliwia też wspomaganie procesu kształcenia w szkole.

– W opisie założeń do tej nowelizacji nie ma żadnych informacji, jakie pieniądze będą przewidziane na kolejne lata. Mamy poważne obawy, czy przy obecnej sytuacji budżetowej znajdą się wystarczające środki na ten cel. Warto zaznaczyć, że przy dynamice zmian w technologii internetowej w wielu szkołach trzeba zainwestować poważne środki na modernizację całej infrastruktury. Nie wspomnę już o jej bieżącym utrzymaniu – mówi Marek Wójcik, pełnomocnik do spraw legislacyjnych zarządu Związku Miast Polskich.

– W toku przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej obecne władze powinny zabiegać o dodatkowe pieniądze z UE na modernizację internetowej infrastruktury szkolnej, która przez każdego informatyka będzie po 10 latach użytkowania uznana za przestarzałą technologię – dodaje.

Bezpiecznie w szkołach, dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Michał Gramatka, wiceminister cyfryzacji, który jest odpowiedzialny za projekt, wskazuje, że w ramach OSE szkoły mogą bezpłatnie korzystać z usług dostępu do szybkiego i bezpiecznego Internetu o gwarantowanej jakości, świadczonego w oparciu o sieć o najwyższym poziomie ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, co najmniej równym poziomowi zapewnianemu najbardziej krytycznym systemom państwowym i komercyjnym (np. systemowi bankowemu). Zapewnia, że dzięki OSE środowisko szkolne – nauczyciele, uczniowie oraz personel administracyjny – otrzymuje dostęp do podstawowego narzędzia umożliwiającego wykorzystywanie technologii cyfrowych w procesie edukacyjnym czy zwyczajnie do wykonywania innych obowiązków służbowych, które gwarantuje również najwyższy poziom ochrony urządzeń końcowych.Eksperci podkreślają również, że przed wdrożeniem OSE zaledwie 10 proc. szkół mogło korzystać z dostępu do bardzo szybkiego Internetu. Obecnie z usług OSE mogą korzystać wszystkie szkoły, a aktywnie korzysta 90 proc. z nich.

Ochotnicze Hufce Pracy dołączą do OSE

Zdaniem resortu cyfryzacji potencjał OSE oraz operatora OSE, zbudowany przez 8 lat funkcjonowania OSE, uzasadnia rozszerzenie obowiązku operatora OSE wyposażania szkół w minimalny zakres infrastruktury sieci LAN o uprawnienie do całościowej modernizacji sieci LAN w szkołach (w tym zakresie istotnie wspierając założenia programu „Cyfrowy uczeń”). Nowe uprawnienie będzie mogło zostać zastosowane wyłącznie po stwierdzeniu posiadania środków na jego wykonanie, np. w przypadku wystąpienia oszczędności w zakupach odtworzeniowych czy działalności bieżącej operatora OSE albo w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. środków unijnych). W efekcie zapowiadany projekt ww. nowelizacji ustawy ma przyznać takie uprawnienia. Projekt przewiduje też obowiązek odpowiedniego stosowania ustawy o OSE do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, realizujących zadania z zakresu kształcenia zawodowego, wychowania oraz aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży.