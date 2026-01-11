Wyższe nagrody jubileuszowe. Nawet 400 proc. pensji

Od września 2025 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które realnie odczują nauczyciele w 2026 roku. Chodzi o ujednolicenie nagród jubileuszowych z tymi, które przysługują pracownikom samorządowym.

Co się zmienia?

po 40 latach pracy nauczyciel dostaje 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia (wcześniej 250 proc.),

nauczyciel dostaje (wcześniej 250 proc.), po 45 latach pracy pojawia się nowa nagroda – aż 400 proc. pensji.

To rozwiązanie ma zachęcić do pozostania w zawodzie najbardziej doświadczonych nauczycieli.

Ale jest haczyk. Nie wszyscy dostaną pieniądze

Nowe, wyższe nagrody nie obejmą wszystkich nauczycieli z długim stażem. Skorzystają tylko ci, którzy dopiero po 31 grudnia 2025 r. nabędą prawo do nagrody za 40 lub 45 lat pracy.

Według szacunków:

około 6 tys. nauczycieli nie dostanie nowej nagrody,

nie dostanie nowej nagrody, budżet państwa „zaoszczędzi” na tym ok. 165 mln zł.

Związki zawodowe już zapowiadają walkę o rozszerzenie tych uprawnień.

Choć przepisy już obowiązują, realne pieniądze pojawią się dopiero od września 2026 r. Wynika to z faktu, że większość nauczycieli była zatrudniana od początku roku szkolnego, a nie kalendarzowego.

Lawina odejść na emeryturę? Odprawy mocno w górę

Duże zmiany dotyczą też odpraw emerytalno-rentowych. Od 2026 roku nauczyciele dostaną znacznie więcej niż dotychczas:

po 10 latach pracy – odprawa w wysokości 2 pensji ,

– odprawa w wysokości , po 15 latach – 3 pensje ,

– , po 20 latach pracy – aż 6 miesięcznych wynagrodzeń.

To sprawiło, że wielu nauczycieli celowo wstrzymywało się z odejściem na emeryturę, czekając na korzystniejsze przepisy. Dyrektorzy szkół obawiają się, że w wakacje 2026 roku może zabraknąć kadry.

Zaległe pieniądze za godziny ponadwymiarowe

W 2026 roku nauczyciele odzyskają też pieniądze za źle rozliczone godziny ponadwymiarowe – m.in. wtedy, gdy lekcje nie odbywały się z powodu wycieczek czy wyjść klasowych.

Dyrektorzy mają czas do 6 lutego 2026 r., by wypłacić wyrównania za okres od września do grudnia 2025 r.

Co dalej z pensjami nauczycieli?

W 2026 roku, nauczyciele otrzymają symboliczne podwyżki. Minimalne wynagrodzenie wyniesie:

nauczyciel początkujący – ok. 5 271,93 zł (wzrost o 118,93 zł),

zł (wzrost o 118,93 zł), nauczyciel mianowany – ok. 5 469,30 zł (wzrost o 159,30 zł),

zł (wzrost o 159,30 zł), nauczyciel dyplomowany – ok. 6 397,33 zł (wzrost o 186,33 zł).

Minister edukacji zapowiada kolejną dużą zmianę – automatyczne podwyżki od 2027 roku, powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Projekt jest w Sejmie, ale wciąż budzi spory – nawet wśród rządzących.

Związki chcą:

minimalnej pensji nauczyciela na poziomie 100 proc. średniej krajowej ,

, nauczyciela mianowanego – 125 proc. ,

, dyplomowanego – 150 proc..

Na razie to zapowiedzi, ale rok 2026 ma być przedsmakiem kolejnych zmian.