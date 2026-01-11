Wyższe nagrody jubileuszowe. Nawet 400 proc. pensji
Od września 2025 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które realnie odczują nauczyciele w 2026 roku. Chodzi o ujednolicenie nagród jubileuszowych z tymi, które przysługują pracownikom samorządowym.
Co się zmienia?
- po 40 latach pracy nauczyciel dostaje 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia (wcześniej 250 proc.),
- po 45 latach pracy pojawia się nowa nagroda – aż 400 proc. pensji.
To rozwiązanie ma zachęcić do pozostania w zawodzie najbardziej doświadczonych nauczycieli.
Ale jest haczyk. Nie wszyscy dostaną pieniądze
Nowe, wyższe nagrody nie obejmą wszystkich nauczycieli z długim stażem. Skorzystają tylko ci, którzy dopiero po 31 grudnia 2025 r. nabędą prawo do nagrody za 40 lub 45 lat pracy.
Według szacunków:
- około 6 tys. nauczycieli nie dostanie nowej nagrody,
- budżet państwa „zaoszczędzi” na tym ok. 165 mln zł.
Związki zawodowe już zapowiadają walkę o rozszerzenie tych uprawnień.
Choć przepisy już obowiązują, realne pieniądze pojawią się dopiero od września 2026 r. Wynika to z faktu, że większość nauczycieli była zatrudniana od początku roku szkolnego, a nie kalendarzowego.
Lawina odejść na emeryturę? Odprawy mocno w górę
Duże zmiany dotyczą też odpraw emerytalno-rentowych. Od 2026 roku nauczyciele dostaną znacznie więcej niż dotychczas:
- po 10 latach pracy – odprawa w wysokości 2 pensji,
- po 15 latach – 3 pensje,
- po 20 latach pracy – aż 6 miesięcznych wynagrodzeń.
To sprawiło, że wielu nauczycieli celowo wstrzymywało się z odejściem na emeryturę, czekając na korzystniejsze przepisy. Dyrektorzy szkół obawiają się, że w wakacje 2026 roku może zabraknąć kadry.
Zaległe pieniądze za godziny ponadwymiarowe
W 2026 roku nauczyciele odzyskają też pieniądze za źle rozliczone godziny ponadwymiarowe – m.in. wtedy, gdy lekcje nie odbywały się z powodu wycieczek czy wyjść klasowych.
Dyrektorzy mają czas do 6 lutego 2026 r., by wypłacić wyrównania za okres od września do grudnia 2025 r.
Co dalej z pensjami nauczycieli?
W 2026 roku, nauczyciele otrzymają symboliczne podwyżki. Minimalne wynagrodzenie wyniesie:
- nauczyciel początkujący – ok. 5 271,93 zł (wzrost o 118,93 zł),
- nauczyciel mianowany – ok. 5 469,30 zł (wzrost o 159,30 zł),
- nauczyciel dyplomowany – ok. 6 397,33 zł (wzrost o 186,33 zł).
Minister edukacji zapowiada kolejną dużą zmianę – automatyczne podwyżki od 2027 roku, powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Projekt jest w Sejmie, ale wciąż budzi spory – nawet wśród rządzących.
Związki chcą:
- minimalnej pensji nauczyciela na poziomie 100 proc. średniej krajowej,
- nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
- dyplomowanego – 150 proc..
Na razie to zapowiedzi, ale rok 2026 ma być przedsmakiem kolejnych zmian.
