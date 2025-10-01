Na skróty: najważniejsze liczby Nowe stawki : 10,60 – 32,60 zł za dobę

: 10,60 – 32,60 zł za dobę Koszt turnusu (21 dni) : 222 zł – 684 zł

: 222 zł – 684 zł Oszczędność względem lata : do 174 zł

: do 174 zł Sezon tańszy : 1.10.2025 – 30.04.2026

: 1.10.2025 – 30.04.2026 Zwolnienia z opłat : dzieci, osoby niepełnosprawne, kombatanci

: dzieci, osoby niepełnosprawne, kombatanci Podstawa prawna: Dz.U. 2025 poz. 772 i 784

Kto skorzysta z tańszych sanatoriów NFZ od października?

Nowe stawki dotyczą wszystkich pacjentów posiadających ważne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ. Skierowanie wystawia lekarz POZ lub specjalista z kontraktem NFZ. Następnie lekarz balneolog w oddziale NFZ kwalifikuje pacjenta i wskazuje ośrodek.

Zwolnieni z opłat (czyli nocleg i wyżywienie „za 0 zł”):

dzieci i młodzież do 18 lat (do 26 r.ż. w przypadku nauki),

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

pracownicy narażeni na azbest,

inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci (w granicach przepisów).

Ważne Liczba zabiegów i program leczenia nie spada wraz z ceną – zmienia się tylko koszt noclegu i wyżywienia.

Ile kosztuje 3-tygodniowy turnus w sanatorium? [Tabela cen]

Poniżej publikujemy pełny cennik od 1 października 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. ustalony przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Standard pokoju Cena za dobę Koszt 21 dni 1-os. z pełnym węzłem sanitarnym 32,60 zł 684,60 zł 1-os. w studiu 26,10 zł 548,10 zł 1-os. bez pełnego węzła 24,90 zł 522,90 zł 2-os. z pełnym węzłem 19,50 zł 409,50 zł 2-os. w studiu 16,50 zł 346,50 zł 2-os. bez pełnego węzła 14,20 zł 298,20 zł wieloosobowy z pełnym węzłem 12,50 zł 262,50 zł wieloosobowy w studiu 11,90 zł 249,90 zł wieloosobowy bez pełnego węzła 10,60 zł 222,60 zł

Dla porównania – w sezonie letnim (01.05–30.09.2025 za trzytygodniowy turnus należy zapłacić):

pokój 1-os. z łazienką – 40,90 zł za dobę, czyli 858,90 zł za 21 dni,

pokój wieloosobowy bez łazienki – 11,90 zł za dobę, czyli 249,90 zł za 21 dni.

Oszczędność wynosi więc nawet 174 zł w opcji 1-osobowej.

Od kiedy obowiązują nowe ceny? Harmonogram sezonów

System leczenia uzdrowiskowego w Polsce działa w dwóch cyklach cenowych, które zmieniają się co roku jak w zegarku. Od lat przyjęto, że sezon letni jest droższy, a jesienno-zimowy tańszy. Z czego to wynika? Latem sanatoria są zapełnione niemal do ostatniego łóżka, dlatego ceny są wyższe. Jesienią i zimą – gdy chętnych jest mniej – niższe stawki mają zachęcić pacjentów, aby rozłożyć ruch i skrócić kolejki.

Od 1 października 2025 r. weszły w życie właśnie stawki zimowe. Oznacza to, że pacjent, który pojedzie do uzdrowiska teraz, zapłaci od 10,60 zł do 32,60 zł za dobę, a więc nawet o 174 zł mniej za trzytygodniowy turnus niż latem.

Najważniejsze daty sezonu 2025/2026:

15 marca 2025 r. – Minister Zdrowia zaktualizował przepisy o świadczeniach uzdrowiskowych (Dz.U. poz. 784).

– Minister Zdrowia zaktualizował przepisy o świadczeniach uzdrowiskowych (Dz.U. poz. 784). 16 czerwca 2025 r. – nowe zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz.U. poz. 772).

– nowe zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz.U. poz. 772). 1 maja – 30 września 2025 r. – sezon droższy, z cenami do 40,90 zł/dobę.

– sezon droższy, z cenami do 40,90 zł/dobę. 1 października 2025 – 30 kwietnia 2026 r. – sezon tańszy, ceny od 10,60 zł/dobę.

– sezon tańszy, ceny od 10,60 zł/dobę. 1 maja 2026 r. – powrót do wyższych stawek letnich (chyba że pojawi się nowa regulacja).

Dzięki tej rotacji pacjenci, którzy planują wyjazd właśnie teraz, zyskują nie tylko niższą cenę, ale też często krótszy czas oczekiwania na termin w sanatorium.

Jak dostać skierowanie do sanatorium NFZ? [Krok po kroku]

Wbrew obiegowej opinii sanatorium z NFZ nie jest dostępne z automatu – trzeba przejść procedurę skierowania i kwalifikacji. Całość odbywa się dziś wyłącznie elektronicznie, co z jednej strony przyspieszyło formalności, ale z drugiej nie skróciło kolejek.

Ścieżka wygląda następująco:

Lekarz POZ albo specjalista (mający kontrakt z NFZ) wystawia skierowanie w systemie. Dokument automatycznie trafia do właściwego oddziału NFZ. Tam lekarz balneolog ocenia zasadność, kwalifikuje pacjenta i wskazuje rodzaj leczenia (np. stacjonarne lub rehabilitacja). NFZ przydziela ośrodek i termin – pacjent dostaje pisemne zawiadomienie. Na miejscu pacjent pokrywa wyłącznie koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z cennikiem.

Ile się czeka na turnus w sanatorium?

W zależności od województwa okres oczekiwania wynosi od 6 miesięcy do nawet 1,5 roku. Ale pacjenci, którzy wybierają termin jesienno-zimowy, zwykle jadą szybciej – czas oczekiwania może się skrócić nawet o pół roku.

To oznacza, że planując wyjazd teraz, zyskuje się dwie korzyści naraz: niższą cenę turnusu i szybszy termin.

Kto nie skorzysta z obniżek?

Choć nowe stawki NFZ obowiązują wszystkich pacjentów ze skierowaniem, to nie każdy będzie mógł z nich realnie skorzystać. Są bowiem grupy, które – z powodu przepisów lub braku kwalifikacji – płacą więcej albo w ogóle nie pojadą do sanatorium na NFZ.

Wyłączeni z obniżek i refundacji są m.in.:

osoby, które nie mają skierowania wystawionego w systemie e-skierowań,

wystawionego w systemie e-skierowań, pacjenci, którzy nie spełniają kryteriów medycznych (np. brak wskazań balneologicznych),

(np. brak wskazań balneologicznych), opiekunowie jadący z pacjentem – płacą pełną stawkę komercyjną,

jadący z pacjentem – płacą pełną stawkę komercyjną, osoby chcące wyjechać do sanatorium za granicę – NFZ finansuje tylko pobyt w Polsce.

To oznacza, że jeśli ktoś chce wybrać uzdrowisko prywatnie lub wyjechać za granicę, musi przygotować się na wydatek od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych – czyli kilkanaście razy więcej niż w systemie NFZ.

Za co trzeba dopłacić oprócz zakwaterowania?

Choć zabiegi są w 100% darmowe, pacjent pokrywa inne koszty:

opłata klimatyczna – 60–100 zł/turnus,

dojazd – 50–200 zł,

dodatkowe usługi: TV (30 zł), Wi-Fi (50 zł), lodówka (20–50 zł),

diety specjalne – 10–15 zł dziennie.

Realny koszt 21-dniowego turnusu rośnie średnio o 300–600 zł.

Sanatoria prywatne – ile kosztują turnusy?

Alternatywą do polskich sanatorium mogą być uzdrowiska zagraniczne. To opcja dla tych, którzy np. nie kwalifikują się do turnusów na NFZ lub też nie chcą korzystać z polskiej bazy uzdrowiskowej. Nie zawsze sanatorium zagraniczne musi bowiem oznaczać wyższe koszty w porównaniu z komercyjnym leczeniem w Polsce. Oto przykładowe orientacyjne ceny:

Polska (2025): 1200–4000 zł za tydzień (3600–12 000 zł/3 tygodnie).

1200–4000 zł za tydzień (3600–12 000 zł/3 tygodnie). Słowacja, Czechy: 1500–2000 euro (6,5–9 tys. zł).

1500–2000 euro (6,5–9 tys. zł). Węgry: od 1800 euro.

od 1800 euro. Austria, Niemcy: nawet 3000–4000 euro (12–16 tys. zł).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sanatoria

Czy muszę płacić za zabiegi?

Nie – wszystkie zabiegi są finansowane przez NFZ.

Ile razy mogę jechać do sanatorium NFZ?

Zasadniczo raz na 18 miesięcy.

Czy dzieci płacą za sanatorium?

Nie – do 18 lat (lub 26 lat, jeśli studiują) pełne zwolnienie z opłat.

Czy NFZ zwraca koszty dojazdu?

Nie – transport finansuje pacjent.

Czy opiekun ma refundowany pobyt?

Nie – opiekun płaci pełną stawkę komercyjną.

Podstawa prawna i źródła