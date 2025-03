Od 1 maja 2025 roku osoby wybierające się na leczenie uzdrowiskowe w ramach NFZ muszą liczyć się z podwyżkami. Ceny wzrosną we wszystkich kategoriach zakwaterowania, a za dwutygodniowy turnus w pokoju jednoosobowym zapłacisz nawet kilkaset złotych więcej. Kto może liczyć na darmowy pobyt? Jakie są nowe stawki i dodatkowe opłaty? Sprawdź szczegóły, zanim złożysz wniosek.

Od 1 maja 2025 roku wzrosną opłaty za pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach na NFZ. Podwyżki obejmą zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie, a ich wysokość zależeć będzie od standardu pokoju. Pacjenci będą musieli przygotować się na znacznie wyższe koszty w porównaniu do obowiązujących jeszcze do końca kwietnia. Nowe stawki obejmują zarówno turnusy lecznicze, jak i pobyty rehabilitacyjne, co oznacza, że każda osoba korzystająca z leczenia uzdrowiskowego od maja 2025 zapłaci więcej.

Nowe opłaty w sanatoriach na NFZ w 2025 r. - TERMINY

Podwyżki wejdą w życie 1 maja 2025 roku i będą obowiązywać do 30 września 2025 roku. Oznacza to, że do końca kwietnia można jeszcze skorzystać z niższych stawek obowiązujących w sezonie jesienno-zimowym. Decyzja o zmianach wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Zwiększenie kosztów dotyczy wszystkich pacjentów korzystających z sanatoriów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla osób planujących wyjazd do sanatorium oznacza to konieczność wcześniejszego rezerwowania miejsc, by uniknąć wzrostu opłat.

Opłaty za sanatoria - stary cennik do 30 kwietnia 2025

Wysokość opłat za pobyt w sanatorium zależy od rodzaju pokoju oraz sezonu. Aktualnie wciąż obowiązują jeszcze niższe stawki. Cena za 1 dzień w sezonie jesienno-zimowym (od 1 października 2024 do 30 kwietnia 2025) wynosi :

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 32,6 zł

Pokój jednoosobowy w studiu: 26,1 zł

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,9 zł

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,5 zł

Pokój dwuosobowy w studiu: 16,5 zł

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,2 zł

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,5 zł

Pokój wieloosobowy w studiu: 11,9 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,6 zł.

Nowy cennik sanatoriów od 1 maja 2025

Poniżej przedstawiamy nowy cennik. Od 1 maja do 30 września 2025 roku stawki będą wyglądały następująco:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 40,9 zł/dzień

Pokój jednoosobowy w studiu: 37,4 zł/dzień

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 33,2 zł/dzień

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 27,3 zł/dzień

Pokój dwuosobowy w studiu: 24,9 zł/dzień

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 19,5 zł/dzień

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 14,8 zł/dzień

Pokój wieloosobowy w studiu: 13,6 zł/dzień

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 11,9 zł/dzień.

W porównaniu do poprzedniego sezonu wzrosty wynoszą od kilku do nawet 25 proc., w zależności od standardu pokoju. Najwyższe wzrosty dotyczą pokoi o wyższym standardzie. Nowe ceny będą obowiązywać wszystkich korzystających z sanatoriów po 1 maja 2025 roku.

Ile kosztuje dwutygodniowy turnus na NFZ?

Podwyżki oznaczają, że pacjenci zapłacą więcej za dłuższy pobyt w sanatorium. Przyjmując nowe stawki, koszt dwutygodniowego turnusu wyniesie:

Najdroższa opcja, czyli pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 572,6 zł

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 382,2 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnego: 166,6 zł

Warto porównać te kwoty z obowiązującymi do 30 kwietnia 2025 r., gdy ceny były niższe – przykładowo pobyt w pokoju jednoosobowym z łazienką kosztował 456,4 zł, a w wieloosobowym 148,4 zł. Wzrost kosztów oznacza, że wielu pacjentów zdecyduje się na wybór tańszych opcji zakwaterowania lub skrócenie pobytu.

Co dodatkowo pokrywa pacjent? Za to trzeba zapłacić

NFZ finansuje wyłącznie część kosztów związanych z pobytem w sanatorium, natomiast pacjenci muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami, takimi jak:

Koszt dojazdu do uzdrowiska i powrotu

Opłata za pobyt opiekuna pacjenta

Opłaty klimatyczne

Częściowa odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie

Opłaty za wybrane zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne

Koszty związane z dodatkowymi badaniami diagnostycznymi

Ewentualne dopłaty do wyższego standardu pokoju.

Darmowy pobyt w sanatorium – kto może skorzystać?

Mimo podwyżek, niektóre grupy pacjentów mogą liczyć na całkowicie bezpłatny pobyt w sanatorium. Do tej grupy należą:

Osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest

Dzieci i młodzież do 18. roku życia (do 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki)

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej.

Osoby należące do tych grup powinny wcześniej zgłosić się do odpowiednich instytucji w celu potwierdzenia swoich uprawnień oraz złożenia stosownych wniosków. Więcej na ten temat w tekście poniżej:

Czy warto planować wyjazd przed podwyżką?

Osoby planujące leczenie uzdrowiskowe powinny rozważyć wyjazd przed 1 maja 2025 r., gdyż do końca kwietnia obowiązują niższe opłaty. Jeśli mamy ustalony termin leczenia uzdrowiskowego po 1 maja, a zależy nam na obniżeniu kosztów, możemy spróbować skontaktować się z lokalnym oddziałem NFZ i przedstawić swoją sytuację. Okazuje się bowiem, że wcześniejsze wyjazdy w ostatniej chwili są jak najbardziej możliwe, gdyż część osób rezygnuje z leczenia, zwalniając terminy. Pacjenci generalnie wolą leczyć się latem, późną wiosną i wczesną jesienią, stąd szanse na "wbicie się" w lukę przed 1 maja są całkiem spore.

Kryteria kwalifikacji do leczenia uzdrowiskowego

Należy pamiętać, że nie każdy, kto jest chory, otrzyma skierowanie do sanatorium. Aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjent musi spełnić określone kryteria medyczne. Decyzja o skierowaniu do sanatorium opiera się na:

ocenie stanu zdrowia,

historii choroby oraz

zdolności do samoobsługi i samodzielnego poruszania się.

Lekarz prowadzący, na podstawie aktualnej dokumentacji medycznej, wystawia skierowanie, które następnie jest weryfikowane przez odpowiedni oddział NFZ. To oznacza, że niektóre schorzenia mogą stanowić przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego - np. choroba nowotworowa, którą przebiliśmy niedawno lub też znaczne upośledzenie narządów ruchu, które wyklucza możliwość samoobsługi. Informacje o naszym stanie zdrowia są uwzględniane podczas kwalifikacji do sanatorium. Aby dowiedzieć się, kto konkretnie nie dostanie skierowania, przeczytaj artykuł: Sanatorium na NFZ. Te choroby uniemożliwiają wyjazd na turnus [LISTA]

Jeśli nie sanatorium na NFZ, to co?

Dobra wiadomość jest taka, że pacjenci, którzy nie kwalifikują się do stacjonarnego leczenia sanatoryjnego lub preferują inne formy terapii, mają do dyspozycji alternatywne rozwiązania. Są to m.in.:

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe : pacjent sam wybiera miejsce, termin i liczbę dni zabiegowych w konkretnym uzdrowisku (te informacje należy zawrzeć w podaniu, które składa się w Podlaskim Oddziale NFZ). Za zabiegi fizjoterapeutyczne oraz wizyty lekarskie płaci NFZ, pacjent sam pokrywa koszty dojazdu, oraz na własną rękę rezerwuje i opłaca noclegi oraz wyżywienie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie NFZ: Leczenie ambulatoryjne

: pacjent sam wybiera miejsce, termin i liczbę dni zabiegowych w konkretnym uzdrowisku (te informacje należy zawrzeć w podaniu, które składa się w Podlaskim Oddziale NFZ). Za zabiegi fizjoterapeutyczne oraz wizyty lekarskie płaci NFZ, pacjent sam pokrywa koszty dojazdu, oraz na własną rękę rezerwuje i opłaca noclegi oraz wyżywienie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie NFZ: Leczenie ambulatoryjne Leczenie sanatoryjne finansowane przez ZUS : Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje turnusy rehabilitacyjne dla osób, których stan zdrowia wpływa na zdolność do pracy. Proces kwalifikacji obejmuje ocenę stanu zdrowia oraz zdolności do pracy. Szczegóły znajdziesz na stronie: Skorzystaj z rehabilitacji finansowanej przez ZUS

: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje turnusy rehabilitacyjne dla osób, których stan zdrowia wpływa na zdolność do pracy. Proces kwalifikacji obejmuje ocenę stanu zdrowia oraz zdolności do pracy. Szczegóły znajdziesz na stronie: Skorzystaj z rehabilitacji finansowanej przez ZUS Prywatne leczenie uzdrowiskowe: Pacjenci mogą skorzystać z oferty komercyjnej sanatoriów, pokrywając pełne koszty pobytu i zabiegów, co daje większą elastyczność w wyborze miejsca i terminu leczenia.

Przed podjęciem decyzji o wyborze formy leczenia warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym, aby dostosować terapię do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.