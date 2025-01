Ministerstwo Zdrowia przedłuża pilotaż leczenia stopy cukrzycowej do 2026 roku. Od 18 stycznia 2025 roku w życie wejdą nowe przepisy, które wydłużą czas trwania programu o rok i zwiększą liczbę ośrodków realizujących świadczenia. Nowe regulacje mają poprawić jakość leczenia poważnych powikłań po cukrzycy.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, które przedłuża pilotażowy program leczenia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej do 30 kwietnia 2026 roku. Regulacje wejdą w życie 18 stycznia 2025 roku, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Co zmieni się w leczeniu stopy cukrzycowej?

Nowelizacja prawa wprowadza kluczowe zmiany, które mają duże znaczenie dla diabetyków, zagrożonych groźnym powikłaniem - zespołem stopy cukrzycowej. Oprócz tego, że pilotażowy program zostanie wydłużony o rok - do 30 kwietnia 2026 roku, to rozszerzona zostanie lista placówek uczestniczących w pilotażu - do sześciu. Dzięki temu większa liczba pacjentów ma zostać objęta leczeniem – program ma zapewnić kompleksową opiekę dla 430 chorych.

Jakie placówki będą realizować program?

W ramach przedłużonego pilotażu leczenie pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej będzie prowadzone w sześciu ośrodkach w Polsce. Na listę realizatorów programu dołączono pięć nowych placówek:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Oprócz nich program realizować będzie także dotychczasowy ośrodek – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Dlaczego program leczenia stopy cukrzycowej jest potrzebny?

Stopa cukrzycowa to poważne powikłanie cukrzycy, które w Polsce prowadzi do około 4,5 tys. wysokich amputacji rocznie. Statystyki te są 2-3 razy wyższe niż w innych krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja czy Wielka Brytania. Pilotaż ma na celu zmniejszenie liczby amputacji poprzez wprowadzenie szerokiej opieki, obejmującej:

Połączone świadczenia na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii.

Kontrolę pooperacyjną procesu gojenia.

Regularne wizyty kontrolne i monitorowanie postępu leczenia.

Rozszerzony pilotaż zakłada nowoczesne podejście do leczenia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Kluczowym elementem programu jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin: diabetologii, chirurgii ogólnej oraz medycyny wewnętrznej. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na indywidualnie dopasowany plan leczenia, uwzględniający specyfikę schorzenia i stan zdrowia pacjenta.

Technologie wspierające leczenie zespołu stopy cukrzycowej

Pilotaż uwzględnia także wykorzystanie nowoczesnych technologii w terapii zespołu stopy cukrzycowej. W wybranych ośrodkach wprowadzone zostaną:

Specjalistyczne urządzenia do monitorowania procesu gojenia ran, takie jak kamery termograficzne i czujniki wilgotności.

Zaawansowane opatrunki medyczne przyspieszające regenerację tkanek, w tym produkty bazujące na nanotechnologii.

Zdalne konsultacje z lekarzami specjalistami, umożliwiające szybkie reagowanie na zmiany w stanie zdrowia pacjenta.

Te rozwiązania mają na celu podniesienie standardów leczenia i skrócenie czasu hospitalizacji.

Jakie są koszty programu leczenia stopy cukrzycowej?

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że wydłużenie programu pilotażowego oraz rozszerzenie listy placówek pochłonie dodatkowe 12,89 mln zł. Koszty te mają być pokryte z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany dla cukrzyków w 2025 r. Co nowego?

Co jeszcze zmienia się dla osób cierpiących na cukrzycę w 2025 roku? Zmiany dotyczą głownie refundacji leków stosowanych w leczeniu tej choroby.

Powrót leku Trulicity na listę refundacyjną

Od 1 stycznia 2025 roku lek Trulicity (dulaglutyd) ponownie jest objęty refundacją. Pacjenci z cukrzycą typu 2 mogą go nabyć z dopłatą 59,14 zł za opakowanie, pod warunkiem posiadania recepty z odpowiednim kodem EAN.

Zmiany w cenach pasków do glukometrów i igieł do penów

Od 1 stycznia 2025 roku nastąpiły niewielkie podwyżki dopłat pacjentów do popularnych pasków do glukometrów oraz igieł do penów. Wzrosty wynoszą od 1 do 3 groszy dla pasków oraz od 3 do 7 groszy dla igieł.

Zakończenie refundacji systemu CGM Glunovo i3

System ciągłego monitorowania glukozy (CGM) Glunovo i3 nie jest objęty refundacją od 1 stycznia 2025 roku. Pacjenci korzystający z tego systemu muszą teraz pokrywać pełne koszty jego użytkowania.