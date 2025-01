W 2025 roku część seniorów otrzyma wyższe świadczenia jeszcze przed marcem. Kto skorzysta na wcześniejszych wypłatach po waloryzacji emerytur i ile wyniosą podwyżki. Co z trzynastą i czternastą emeryturą?

Waloryzacja emerytur i rent to coroczna procedura, na którą z niecierpliwością czekają seniorzy. Zwiększa ona świadczenia emerytalne w oparciu o wskaźniki inflacji i wzrostu wynagrodzeń. W 2025 roku, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wyższe emerytury trafią na konta beneficjentów w marcu. Jednak część seniorów otrzyma zwaloryzowane świadczenia już w lutym. Przyspieszenie wypłat wynika z kalendarza.

Wypłata emerytur po waloryzacji 2025 - terminy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca emerytury w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, świadczenie jest przekazywane wcześniej. W 2025 roku waloryzacja emerytur jest planowana na 1 marca. Ponieważ jednak 1 marca 2025 r. przypada w sobotę, emeryci, którzy zwykle otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca, otrzymają zwaloryzowane emerytury wcześniej, najpóźniej 28 lutego 2025 r.

Pozostali emeryci otrzymają zwaloryzowane świadczenia w swoich standardowych terminach wypłat w marcu:

6 marca 2025 r.

10 marca 2025 r.

15 marca 2025 r.

20 marca 2025 r.

25 marca 2025 r.

Ile wyniosą emerytury po waloryzacji 2025? [KWOTY]

To pytanie najbardziej interesuje seniorów. Po stosunkowo pokaźnych wzrostach w 2024 roku, czekają nas raczej skromne podwyżki emerytur. W 2025 roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych zostanie oparta na wskaźnikach inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń. Prognozy Ministerstwa Finansów wskazują na wzrost w wysokości 5,82%. To na razie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jest też możliwa druga opcja - bardziej optymistyczna - minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje podniesienie wskaźnika do 8,55%, co mogłoby dodatkowo zwiększyć świadczenia. Ostatecznie wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym.

Zakładając, że waloryzacja wyniesie 5,82%, emerytury wzrosną następująco:

Minimalna emerytura: wzrost o 103 zł brutto (ok. 82,78 zł netto).

wzrost o 103 zł brutto (ok. 82,78 zł netto). Średnie świadczenie (3 500 zł brutto): wzrost o 204 zł brutto (ok. 166 zł netto).

(3 500 zł brutto): wzrost o 204 zł brutto (ok. 166 zł netto). Wysokie świadczenie (5 000 zł brutto): wzrost o 291 zł brutto (ok. 237 zł netto).

Trzynasta i czternasta emerytura w 2025 roku

Oprócz standardowych świadczeń, seniorzy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci trzynastej i czternastej emerytury. Trzynastki i czternastki w 2025 roku nadal będą powiązane z minimalną emeryturą.

Trzynastka : równa minimalnej emeryturze (1 884,61 zł brutto; 1 528,26 zł netto), zostanie wypłacona automatycznie w kwietniu.

: równa minimalnej emeryturze (1 884,61 zł brutto; 1 528,26 zł netto), zostanie wypłacona automatycznie w kwietniu. Czternastka: wypłacana w drugiej połowie roku, z limitem dochodowym 2 900 zł brutto. Pełna kwota wyniesie 1 884,61 zł brutto (1 528,26 zł netto).

wypłacana w drugiej połowie roku, z limitem dochodowym 2 900 zł brutto. Pełna kwota wyniesie 1 884,61 zł brutto (1 528,26 zł netto). Seniorzy przekraczający limit dochodowy otrzymają pomniejszoną czternastkę według zasady „złotówka za złotówkę”, z minimalną kwotą 50 zł brutto (40,50 zł netto).

Łącznie seniorzy mogą otrzymać do 3 769,22 zł brutto (ok. 3 056,52 zł netto) z obu dodatków.