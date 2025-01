Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą skorzystać z dodatkowych 21 dni wolnych, które pozwolą im na leczenie, rehabilitację czy badania specjalistyczne. Wyjaśniamy komu należy się to świadczenie, jak z niego skorzystać i jak zadbać o swoje zdrowie, nie tracąc przy tym dochodów.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają szereg praw, które mają wyrównać ich szanse w życiu zawodowym a także codzienne funkcjonowanie. Do najważniejszych należą właśnie dodatkowe dni urlopu zdrowotnego, prawo do zwolnienia od pracy na badania czy skrócony czas pracy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tych uprawnień lub nie korzysta z nich w pełni. Sprawdź, jakie dodatkowe prawa przysługują osobom z niepełnosprawnością.

Dodatkowe 21 dni urlopu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pracownicy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu zdrowotnego. Przysługuje im 21 dni roboczych w roku kalendarzowym, które mogą wykorzystać na uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, wykonanie badań lub poddanie się specjalistycznym zabiegom. Dni te nie są wliczane do limitu urlopu wypoczynkowego.

Ważne jest, aby przed skorzystaniem z tego urlopu:

Uzyskać skierowanie od lekarza na turnus rehabilitacyjny lub specjalistyczne badania.

na turnus rehabilitacyjny lub specjalistyczne badania. Upewnić się, że w skierowaniu lekarz określi rodzaj turnusu oraz czas jego trwania.

oraz jego trwania. Przedstawić skierowanie pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mógł zapewnić ciągłość pracy.

z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mógł zapewnić ciągłość pracy. Dysponować dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, który stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia za czas nieobecności.

Zwolnienie od pracy w celu rehabilitacji może być cennym wsparciem, umożliwiającym poprawę zdrowia i kontynuowanie kariery zawodowej.

Zwolnienie od pracy na badania i zabiegi – jak to działa?

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą również liczyć na zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, przejścia zabiegów leczniczych czy naprawy zaopatrzenia ortopedycznego. Pracodawca jest zobowiązany udzielić takiego zwolnienia, jeśli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy, a pracownik dostarczy odpowiednie zaświadczenie od lekarza lub inny dokument potwierdzający konieczność wykonania badań.

Dodatkowe 21 dni urlopu - jakie wynagrodzenie za ten czas?

Osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które korzystają z dodatkowych 21 dni urlopu zdrowotnego, mają prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy. Wynagrodzenie to nie różni się od ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, co oznacza, że pracownik otrzymuje pełną pensję, jakby był w pracy. Aby otrzymać wynagrodzenie za ten czas, pracownik musi spełnić kilka warunków, takich jak przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym lub konieczność wykonania specjalistycznych badań.

Warto pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia tylko wtedy, gdy pracownik dostarczy odpowiednie zaświadczenie od lekarza lub dokument potwierdzający uczestnictwo w turnusie.

Choroby uprawniające do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności w 2025 roku [LISTA]

Osoby, które ubiegają się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą zrobić to na podstawie różnorodnych schorzeń. Przepisy dotyczące orzekania o niepełnosprawności precyzują, które z chorób uprawniają do uzyskania takiego dokumentu, a także jaki zakres naruszenia sprawności organizmu musi być spełniony, aby przyznać odpowiedni stopień niepełnosprawności.

Podstawą prawną przyznawania orzeczenia o niepełnosprawności są przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach tej ustawy, a także rozporządzeniach wykonawczych, wskazano szereg schorzeń i stanów zdrowia, które mogą stanowić podstawę do wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Lista chorób jest szeroka i obejmuje różnorodne schorzenia zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Oto lista chorób, które kwalifikują się do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności:

Choroby psychiczne , w tym:

, w tym: Zaburzenia psychotyczne,

Zaburzenia nastroju (w tym umiarkowane zaburzenia),

Utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,

Zespoły otępienne.

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu , takie jak:

, takie jak: Trwałe uszkodzenie czynności ruchowej fałdów głosowych,

Częściowa lub całkowita utrata krtani,

Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodków mowy w mózgu,

Głuchota, głuchoniemota, obustronne uszkodzenia słuchu, które nie ulegają poprawie po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Choroby narządu wzroku , w tym:

, w tym: Wrodzone lub nabyte wady wzroku prowadzące do obniżenia ostrości wzroku do 0,3 (według Skali Snellena),

Ograniczenie pola widzenia do przestrzeni 30 stopni lub mniej.

Upośledzenia narządu ruchu , takie jak:

, takie jak: Wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,

Choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie stawów, choroby kości i chrząstki,

Nowotwory narządu ruchu oraz zmiany pourazowe.

Epilepsja , w tym przypadki:

, w tym przypadki: Nawracające napady padaczkowe, niezależnie od etiologii.

Choroby układu oddechowego i krążenia , obejmujące m.in.:

, obejmujące m.in.: Przewlekłe choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,

Wrodzone i nabyte wady serca, kardiomiopatie, nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych.

Choroby układu pokarmowego , takie jak:

, takie jak: Przewlekłe choroby jelit, w tym choroba Leśniowskiego-Crohna,

Przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,

Nowotwory układu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego , w tym:

, w tym: Zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,

Choroby nerek o różnej etiologii.

Choroby neurologiczne , w tym:

, w tym: Udar mózgu prowadzący do trwałych deficytów neurologicznych,

Guzy centralnego układu nerwowego,

Uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Choroby narządów wydzielania wewnętrznego , w tym:

, w tym: Choroby spowodowane zaburzeniami wydzielania hormonów, które prowadzą do powikłań narządowych mimo optymalnego leczenia.

Inne choroby obejmujące:

obejmujące: Choroby zakaźne, zespoły nabytego upośledzenia odporności,

Przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce,

Zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm, z utrwalonymi problemami w komunikacji i interakcjach społecznych.

Należy mieć na uwadze, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem dokumentacji medycznej oraz analizy stopnia upośledzenia sprawności organizmu. Decyzja o przyznaniu orzeczenia o niepełnosprawności jest podejmowana przez specjalistyczną komisję, która ocenia stan zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie.

Dodatkowe uprawnienia i przywileje dla osób z niepełnosprawnością

Oprócz urlopu zdrowotnego i zwolnienia na badania, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają także inne ważne przywileje, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu i pracy zawodowej. Wśród nich wyróżniają się:

Skrócony czas pracy : Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do skrócenia czasu pracy do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, bez obniżenia wynagrodzenia.

: Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do skrócenia czasu pracy do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, bez obniżenia wynagrodzenia. Dodatkowa przerwa w pracy : Osoby z orzeczeniem mają prawo do 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub odpoczynek.

: Osoby z orzeczeniem mają prawo do 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub odpoczynek. Ochrona przed zwolnieniem : Pracownicy z orzeczeniem są objęci szczególną ochroną przed zwolnieniem – pracodawca musi uzyskać zgodę odpowiedniego organu, np. sądu pracy.

: Pracownicy z orzeczeniem są objęci szczególną ochroną przed zwolnieniem – pracodawca musi uzyskać zgodę odpowiedniego organu, np. sądu pracy. Ulgi podatkowe : Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne.

: Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne. Dodatkowy urlop wypoczynkowy: Pracownicy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego.

Te przywileje mają wspierać osoby z niepełnosprawnością w ich życiu zawodowym i osobistym, umożliwiając im lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.