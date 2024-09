Sanatoria cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Nie wszyscy jednak wiedzą, że z leczenia uzdrowiskowego możemy też skorzystać za granicą, z dofinansowaniem ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawdź, jak zorganizować taki wyjazd, jakie dokumenty są potrzebne i jakie koszty możesz odzyskać.

Wiele osób zastanawia się, czy można wyjechać do sanatorium za granicą na koszt NFZ. Wyjazd jest możliwy, ale wiąże się z koniecznością pokrycia części kosztów z własnych środków. NFZ refunduje leczenie tylko w ograniczonym zakresie, zgodnie z przepisami dyrektywy transgranicznej. Jak uzyskać refundację i co warto wiedzieć przed wyjazdem?

Leczenie w sanatorium za granicą. Podstawa prawna refundacji

W Polsce podstawą prawną umożliwiającą pacjentom korzystanie z leczenia sanatoryjnego w innych krajach UE jest tzw. dyrektywa transgraniczna. Na jej podstawie NFZ może zwracać koszty leczenia w zagranicznych placówkach medycznych, w tym również w sanatoriach, pod warunkiem że wybrany ośrodek znajduje się na terenie UE/EFTA. Ważne jest, aby leczenie było zgodne z polskimi standardami medycznymi.

Jak wyjechać do sanatorium za granicą? Krok po kroku

Wyjazd do sanatorium za granicą można zorganizować na dwa sposoby:

Samodzielnie. Pacjent wybiera sanatorium, organizuje transport, pokrywa koszty pobytu i leczenia. Należy zbadać ofertę i warunki oferowane przez wybrane ośrodki.

Przez biuro podróży. Biura specjalizujące się w wyjazdach sanatoryjnych zajmują się formalnościami. Koszty również ponosi pacjent.

W obu przypadkach kluczowe jest dokładne przygotowanie, w tym sprawdzenie, jakie zabiegi oferuje ośrodek oraz czy spełnia on wymagania NFZ dotyczące refundacji.

Jakie koszty pokrywa NFZ za leczenie w sanatorium zagranicznym?

NFZ nie refunduje w pełni leczenia sanatoryjnego za granicą, ale pacjenci mogą uzyskać częściowy zwrot kosztów. Refundacja obejmuje jedynie koszty zgodne z polskimi standardami i taryfami:

Standardowe leczenie : Pacjent może uzyskać zwrot za 54 zabiegi lecznicze (po trzy dziennie) w miejscowości o statusie uzdrowiska.

Zabiegi bodźcowe i fizjoterapeutyczne: Każdy dzień leczenia musi obejmować co najmniej jeden zabieg bodźcowy i dwa zabiegi fizjoterapeutyczne.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu są pokrywane przez pacjenta. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot części kosztów, ale refundacja dotyczy tylko tych wydatków, które byłyby finansowane przez NFZ w kraju.

Jak uzyskać zgodę na wyjazd do sanatorium za granicą?

Aby skorzystać z sanatorium za granicą na koszt NFZ, pacjent musi spełnić kilka formalnych wymagań. Pierwszym krokiem jest uzyskanie skierowania na leczenie sanatoryjne od lekarza POZ lub specjalisty. Skierowanie powinno zawierać informację o rodzaju schorzenia oraz zalecenie leczenia w uzdrowisku, a także dodatkową adnotację „do leczenia za granicą”. Lekarz musi ocenić, czy wyjazd jest uzasadniony ze względu na brak dostępności odpowiedniego leczenia w Polsce lub długi czas oczekiwania na leczenie.

Kolejnym etapem jest uzyskanie zgody NFZ, co wiąże się z oceną medyczną przeprowadzoną przez lekarza NFZ, specjalizującego się w rehabilitacji medycznej, balneologii lub medycynie fizykalnej. Lekarz z ramienia NFZ analizuje skierowanie, uwzględniając zarówno konieczność medyczną, jak i możliwość realizacji leczenia w kraju. Decyzję o zakwalifikowaniu się na leczenie pacjent otrzymuje w formie pisemnej, wraz z numerem ewidencyjnym skierowania, co jest istotnym elementem dokumentacji wymaganej do uzyskania ewentualnego zwrotu kosztów.

Zwrot kosztów za leczenie w sanatorium za granicą. Jak go uzyskać?

Zwrot kosztów leczenia można uzyskać po powrocie do kraju, pod warunkiem, że spełnione zostaną wymagania NFZ:

Dokumenty do złożenia : Pacjent musi dostarczyć harmonogram zabiegów, dowód pobytu w ośrodku oraz potwierdzenie statusu uzdrowiska.

Termin składania wniosku : Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od zakończenia leczenia.

Kwota refundacji: NFZ zwraca koszty do wysokości odpowiadającej leczeniu w Polsce, zazwyczaj wynoszącej około 3700 zł.

Koszty leczenia sanatoryjnego za granicą. Ile to kosztuje?

Leczenie sanatoryjne za granicą może być droższe niż w Polsce. W zależności od kraju, pacjenci muszą się liczyć z wyższymi cenami. Ceny pobytu w europejskich sanatoriach różnią się w zależności od kraju, standardu ośrodka oraz oferowanych zabiegów. Oto osiem przykładów z aktualnymi cenami:

Karlowe Wary, Czechy - popularne uzdrowisko znane z mineralnych źródeł. Koszt pobytu zaczyna się od 43 € za dzień z pełnym wyżywieniem i zabiegami​.

- popularne uzdrowisko znane z mineralnych źródeł. Koszt pobytu zaczyna się od 43 € za dzień z pełnym wyżywieniem i zabiegami​. Mariańskie Łaźnie, Czechy - jedno z większych uzdrowisk balneologicznych w Czechach. Cena wynosi od 30 € za dzień z pełnym wyżywieniem i leczeniem​.

- jedno z większych uzdrowisk balneologicznych w Czechach. Cena wynosi od 30 € za dzień z pełnym wyżywieniem i leczeniem​. Heviz, Węgry - znane z jeziora termalnego. Koszt pobytu zaczyna się od 44 € za dzień z pełnym wyżywieniem i zabiegami​(

- znane z jeziora termalnego. Koszt pobytu zaczyna się od 44 € za dzień z pełnym wyżywieniem i zabiegami​( Pieszczany, Słowacja - uzdrowisko specjalizujące się w leczeniu chorób reumatycznych i ortopedycznych. Koszt to około 61 € za dzień​.

- uzdrowisko specjalizujące się w leczeniu chorób reumatycznych i ortopedycznych. Koszt to około 61 € za dzień​. Rogaška Slatina, Słowenia - słynne uzdrowisko z leczniczą wodą mineralną. Cena wynosi od 65 € za dzień z pełnym wyżywieniem i leczeniem​.

- słynne uzdrowisko z leczniczą wodą mineralną. Cena wynosi od 65 € za dzień z pełnym wyżywieniem i leczeniem​. Abano Terme, Włochy - znane z zabiegów błotnych i termalnych. Koszt pobytu zaczyna się od 56 € za dzień z pełnym wyżywieniem i leczeniem​.

- znane z zabiegów błotnych i termalnych. Koszt pobytu zaczyna się od 56 € za dzień z pełnym wyżywieniem i leczeniem​. Druskienniki, Litwa - popularne uzdrowisko z wieloma rodzajami terapii wodnych. Koszt pobytu to około 60 € za dzień z pełnym wyżywieniem i zabiegami​(

- popularne uzdrowisko z wieloma rodzajami terapii wodnych. Koszt pobytu to około 60 € za dzień z pełnym wyżywieniem i zabiegami​( Pamukkale, Turcja - słynne z wapiennych tarasów i gorących źródeł. Cena wynosi około 44 € za dzień z pełnym wyżywieniem i leczeniem​.

Ceny mogą się różnić w zależności od sezonu, typu zakwaterowania oraz wybranych zabiegów. Warto przed wyjazdem sprawdzić dostępne oferty i szczegóły dotyczące leczenia w poszczególnych sanatoriach.

Czy warto skorzystać z sanatorium za granicą na NFZ?

Wyjazd do sanatorium za granicą na NFZ może być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących nowoczesnych metod leczenia. Aby skorzystać z tej możliwości, pacjent musi spełnić szereg wymagań formalnych oraz liczyć się z ponoszeniem części kosztów samodzielnie. Warto dokładnie zapoznać się z zasadami refundacji i przed wyjazdem uzyskać od NFZ szczegółowe informacje na temat możliwych do zwrotu kosztów.

Źródło: NFZ