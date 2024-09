Nowy wariant Covid-19, XEC, zdobywa przewagę na świecie i rozprzestrzenia się w ekspresowym tempie. Co więcej, objawy mogą być nieoczywiste i łatwo przeoczyć pierwsze sygnały infekcji. Dowiedz się, jakie symptomy wywołuje XEC i dlaczego warto być na niego przygotowanym!

Nowy podwariant SARS-CoV-2 o nazwie XEC zaczyna intensywnie rozprzestrzeniać się w Europie i na innych kontynentach. Czy będzie dominującym szczepem tej zimy? Na podstawie dostępnych informacji, wyjaśniamy, co oznacza pojawienie się XEC, jak wpływa na zdrowie oraz jaką ochronę zapewniają dostępne szczepionki.

Nowy wariant COVID-19. Czym jest XEC?

Podwariant XEC jest połączeniem dwóch innych szczepów wirusa SARS-CoV-2. Jest odmianą Omikrona, który rozprzestrzenia się od 2021 roku. Zdaniem ekspertów, nowy wariant jest łatwiejszy do przenoszenia, ale dostępne szczepionki nadal mogą zapewniać ochronę. Specjaliści przewidują, że szczyt fali zakażeń mutacją XEC przypadnie na zimę. XEC to podwariant Omikrona, który powstał z dwóch innych szczepów:

KP.3.3

KS.1.1.

Do jego powstania doszło, gdy oba szczepy jednocześnie zakażały ten sam organizm. Wariant ten ma wiele wspólnych cech z wcześniejszymi podwariantami Omikrona, m.in.:

łatwość przenoszenia

łagodniejsze objawy choroby

możliwość wyparcia dominujących wariantów.

Pierwsze przypadki XEC zostały odnotowane w Indiach w czerwcu 2023 roku. Wariant pojawił się jednocześnie w Niemczech, a potem w innych krajach Europy.

Gdzie najczęściej występuje XEC?

Podwariant XEC rozprzestrzenia się na trzech kontynentach:

Ameryka Północna

Europa (w tym Polska)

część Azji.

Wariant ten jest najczęściej wykrywany w Europie, a szczególnie:

we Francji (21% przypadków)

w Niemczech (15% przypadków)

w Wielkiej Brytanii (8% przypadków).

Dane z międzynarodowej bazy GISAID wskazują, że na całym świecie odnotowano ponad 600 przypadków. Najczęściej występującym wariantem jest wciąż KP.3.1.1., ale prognozuje się, że XEC wyprze go do końca roku.

Czy XEC jest groźniejszy od innych wariantów COVID-19?

Obecne dowody sugerują, że XEC nie jest bardziej niebezpieczny od wcześniejszych wariantów Covid-19. WHO nie sklasyfikowała go jako „wariant budzący niepokój”, co oznacza, że:

nie powoduje cięższych objawów

nie wywołuje większej liczby hospitalizacji

jego objawy są typowe dla zakażeń SARS-CoV-2 (gorączka, ból mięśni, kaszel).

Eksperci, tacy jak William Schaffner z Vanderbilt University Medical Center, podkreślają, że nowy wariant podąża ścieżką wcześniejszych wersji Omikrona, co oznacza, że nie wywołuje on większych obaw w kontekście zdrowia publicznego. WHO nie sklasyfikowała wariantu XEC jako szczególnie niebezpiecznego, co oznacza, że nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych środków ochrony, poza tymi już obowiązującymi.

Jakie są objawy wariantu XEC? Lista symptomów

Wariant XEC wywołuje objawy podobne do wcześniejszych mutacji Covid-19. Najczęstsze z nich to:

gorączka

ból gardła

ból mięśni

kaszel.

Chociaż objawy te są standardowe dla infekcji SARS-CoV-2, specjaliści pozostają czujni i monitorują, czy mogą pojawić się inne, charakterystyczne symptomy tego wariantu.

Czy szczepionki przeciwko Covid-19 są skuteczne wobec XEC?

Dostępne szczepionki przeciwko Covid-19, choć nie zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o XEC, wciąż zapewniają skuteczną ochronę. Aktualizowane wersje szczepionek skierowane przeciwko podwariantom Omikrona chronią również przed:

JN.1

KP.2

KP.3.3

KP.3.1.1.

Eksperci zalecają, aby osoby powyżej 6. miesiąca życia, które nie otrzymały jeszcze dawki przypominającej, zaszczepiły się przed jesienią. Specjaliści szczególnie zachęcają do szczepień osoby: powyżej 75. roku życia, mieszkające w domach opieki, z osłabionym układem odpornościowym.

Czy XEC stanie się dominującym wariantem?

Prognozy wskazują, że XEC może zdominować Europę już tej zimy. Chociaż wirus rozprzestrzenia się szybko, nie ma dowodów na to, że jest bardziej groźny od wcześniejszych wariantów. Obecnie dostępne szczepionki powinny zapewnić odpowiednią ochronę. Warto jednak pamiętać, że szczepienia pozostają kluczowym narzędziem w walce z Covid-19. Specjaliści zalecają szczepienia zwłaszcza osobom starszym i tym, którzy mają osłabiony układ odpornościowy.