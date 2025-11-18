Podniesienie kwot wypłacanych z tytułu rekompensaty kosztów zamieszkania w miejscu delegowania sędziego zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Z opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby wynika m.in., że ryczałt wypłacany sędziom oddelegowanym do pracy w stolicy wzrośnie z 2,7 tys. zł do 3 780 zł.

Planowane podwyżki resort sprawiedliwości tłumaczy m.in. wzrostem cen najmu lokali, do którego doszło na przestrzeni ostatnich kilku lat, a który to wzrost wynikał przede wszystkim z wysokiej inflacji oraz napływu imigrantów z terenów objętych wojną na Ukrainie. Jak podkreślają projektodawcy, punktem wyjścia dla proponowanych zmian „jest zatem realny, najwyższy wzrost cen najmu w Polsce.” Resort zapewnia również, że posiadane środki w części budżetu państwa dedykowanej sądom powszechnym pozwalają na planowane podwyższenie wysokości zwrotu kosztów o 40 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących stawek.

Zgodnie z projektem wzrosnąć mają zarówno maksymalne kwoty wypłacane tytułem zwrotu kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze potwierdzającej najem, jak i wysokość miesięcznego ryczałtu. W tym pierwszym przypadku sędzia dostanie zamiast 3,2 tys. zł – 4 480 zł, gdy miejscem delegacji będzie Warszawa; 3 360 zł zamiast 2,4 tys. zł, gdy będzie wynajmował mieszkanie w mieście będącym siedzibą wojewody oraz 2 380 zł zamiast 1,7 tys. zł, gdy będzie musiał czasowo przeprowadzić się do innego miasta niż wcześniej wymienione. Jeśli zaś chodzi o ryczałt, to kwoty te wzrosną odpowiednio: z 2,7 tys. zł do 3 780 zł; z 2 120 zł do 2 970 zł oraz z 1 350 zł do 1 890 zł.

W projekcie zaplanowano również wydłużenie terminu z 7 do 14 dni na wypłatę lub zwrot świadczeń przysługujących sędziom delegowanym. Chodzi o zwrot kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania, kosztów przejazdów, wypłatę ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz diet z tytułu podróży służbowej. Jak tłumaczy resort, zmiana ta pozwoli komórkom finansowym na sprawniejsze rozliczenia.

Nie wszyscy sędziowie dostaną diety

Przy okazji projektodawcy postanowili rozszerzyć katalog przypadków, w których sędzia delegowany poza stałe miejsce pełnienia służby nie będzie otrzymywał diet. Będzie tak w sytuacji, gdy sędzia będzie korzystał z jakiegokolwiek urlopu. Dziś bowiem rozporządzenie wymienia enumeratywnie, że diety nie przysługują, gdy sędzia przebywa na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym lub dla poratowania zdrowia.

Ponadto planuje się dodanie dwóch nowych okoliczności wykluczających z otrzymywania diety przez sędziego delegowanego poza stałe miejsce pełnienia służby, tj. zwolnienia od pracy sędziego będącego krwiodawcą w celu oddania krwi oraz zwolnienia od pracy sędziego wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. „Każde zwolnienie od świadczenia pracy powoduje, że obowiązki służbowe nie są wykonywane, zatem nie można w tym czasie również przebywać w delegacji i pobierać za ten okres diet” – tłumaczą autorzy projektu.

Etap legislacyjny

Projekt w uzgodnieniach, konsultacjach publicznych i opiniowaniu