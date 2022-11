Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw, skierowany do Sejmu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Projekt, jak argumentują autorzy regulacji, ma na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności przez zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych. Projekt ustawy przewiduje też m.in. dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.

Katarzyna Sójka (PiS) przedstawiając w czwartek stanowisko klubu akcentowała, że projekt umożliwi finansowanie innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na proces udzielania świadczeń i pozwolą na modernizację podmiotów leczniczych, co pozytywnie przełoży się na bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Posłanka zgłosiła poprawkę i zapowiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość poprze regulację.

Rajmund Miller (KO) wskazywał, że projekt nowelizacji był oczekiwany od dawna przez wiele środowisk. "Ministerstwo Zdrowia nie zrealizowało wielu obietnic. Przypomnę, że Fundusz Medyczny powstał w celach wyborczych, (…) po tym jak spadało poparcie po przyznaniu środków, 2 mld zł, na telewizję. Dowodem są wycieki maili z biura premiera Mateusza Morawieckiego” – mówił w Sejmie poseł Miller. Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska popiera rozwój funduszu, złożył poprawkę. „Skończcie z robieniem pozorów i zabierzcie się za pracę” – dodał.

Marek Rutka (Lewica) stwierdził, że każde pieniądze, które są przeznaczone na wsparcie systemu ochrony zdrowia to z pewnością dobra informacja. "Z tego względu trudno jest krytykować Fundusz Medyczny, którego założeniem jest wsparcie niedofinansowanego od wielu lat systemu. Ale to, do czego przyzwyczaiła nas obecna władza, to, że problemy zaczynają się, gdy przypatrzymy się szczegółom” - ocenił Rutka. Poseł poinformował, że jego klub, mimo szeregu zastrzeżeń poprze przedłożony projekt.

Dariusz Klimczak (Koalicja Polska) stwierdził podczas Sejmowej debaty, że stworzenie funduszu było piękną ideą lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, "podchwyconą” przez prezydenta Andrzeja Dudę i "spartoloną” przez Ministerstwo Zdrowia. "Kiedy pojawiły się pieniądze na leczenie chorób rzadkich, nikt się nie spodziewał, że MZ jest nieprzygotowane do ich wydawania, o czym świadczą statystyki wykorzystania funduszu” – wskazał. Poseł złożył do projektu poprawki.

Odpowiadając na pytania, które padły następnie podczas dyskusji, sprawozdawca komisji Jadwiga Emilewicz oceniła, że "populizm uprawniany na ludzkiej krzywdzie sięgnął podczas debaty zenitu".

Projekt, w związku ze zgłoszonymi w czasie drugiego czytania poprawkami, wrócił do sejmowej komisji zdrowia. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

