Wśród regulacji, na których najbardziej zależało przedstawicielom KIDL, jest m.in. zapewnienie możliwości wykonywania zawodu w formie praktyk. Dotychczasowe przepisy (a dokładniej ich brak) uniemożliwiały diagnostom m.in. pracę na kontraktach. Projekt wypełnia tę lukę - będą oni mogli wykonywać swój zawód w formie praktyk indywidualnych (jednoosobowej działalności gospodarczej lub indywidualnej praktyki diagnosty, jednak wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład) bądź praktyk grupowych (czyli spółek - cywilnej, jawnej lub partnerskiej). - To sprawi, że diagności laboratoryjni dołączą do grupy wolnych zawodów. Będzie to już więc pełnoprawny zawód medyczny zaufania publicznego, obok lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów - komentuje dr Maciej Niezabitowski, adwokat i koordynator Zespołu Prawnego KIDL.

Zdaniem Aliny Niewiadomskiej nowa ustawa to również ukłon w kierunku pacjentów. Wskazuje, że dzięki niej możliwe stanie się m.in. uzupełnienie luki prawnej związanej z badaniami POCT (z ang. point of care system). - Są to testy diagnostyczne wykonywanie bezpośrednio przy chorym, jednak poza medycznym laboratorium diagnostycznym. Bardzo często stanowią pierwsze ogniwo do dalszej diagnostyki. Do tej grupy zalicza się np. szybkie badania antygenowe w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2. Może trudno w to uwierzyć, ale dotychczas badania te nie doczekały się jasnych regulacji, stanowiących podstawę prawną do ich wykonywania. O standardach jakości nie wspominając - wyjaśnia. Podkreśla, że samorząd diagnostów szczególnie zabiegał o regulację tych kwestii ze względu na problemy prawne związane z wykonywaniem testów w czasie pandemii. - Gdyby przepisy te weszły parę lat temu, uniknęlibyśmy wielu problemów i pytań, na które nie było odpowiedzi - wskazuje Alina Niewiadomska.