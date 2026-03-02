- Wasilków 2026: dopłata do leków nawet 493,80 zł miesięcznie – kto spełni kryteria?
- Rawa Mazowiecka 2026: nawet 400 zł dopłaty do leków – wszystko zależy od dochodu
- Choroszcz: dopłata co dwa miesiące, do 370,35 zł przy dwóch osobach uprawnionych
- Gdzie dopłata do leków w 2026 r. jest najwyższa? Porównanie Wasilków – Rawa – Choroszcz
- Czy Twoja gmina dopłaca do leków w 2026 roku? Sprawdź to w 4 krokach
Lokalne dopłaty do leków nie są świadczeniem powszechnym. To forma pomocy społecznej finansowana z budżetu gminy. Oznacza to, że nie przysługują automatycznie każdemu seniorowi ani każdej osobie chorej – wymagają wniosku, dokumentów i decyzji administracyjnej.
Przeanalizowaliśmy trzy konkretne rozwiązania: w Wasilkowie, Rawie Mazowieckiej i Choroszczy. Każda z tych gmin przyjęła odmienny model wsparcia, choć wszystkie opierają się na zasiłku celowym.
Wasilków 2026: dopłata do leków nawet 493,80 zł miesięcznie – kto spełni kryteria?
W Wasilkowie obowiązuje gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców. Program obejmuje osoby w wieku emerytalnym, osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym oraz osoby z niepełnosprawnościami.
Wasilków – kryteria dochodowe 2026. Kto zmieści się w progach 2525 zł i 1646 zł?
Aby uzyskać pomoc, dochód nie może przekroczyć:
- 2525 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1646 zł – na osobę w rodzinie.
Dochód ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
Ile wynosi dopłata do leków w Wasilkowie? 246,90 zł, 370,35 zł czy 493,80 zł
Dopłata jest uzależniona od liczby osób uprawnionych w rodzinie i wynosi maksymalnie:
- 246,90 zł – przy jednej osobie uprawnionej,
- 370,35 zł – przy dwóch osobach uprawnionych,
- 493,80 zł – przy trzech i więcej osobach uprawnionych.
Warunkiem jest poniesienie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wydatków na leki zlecone przez lekarza przekraczających określony próg (30 zł).
Jak złożyć wniosek o dopłatę do leków w Wasilkowie? Wymagane dokumenty i wyłączenia
Wniosek składa się w MOPS. Do dokumentów należą m.in.:
- potwierdzenie wystawienia recepty (w tym e-recepty),
- imienna faktura lub rachunek z apteki,
- dokumenty potwierdzające dochód,
- w razie potrzeby – zaświadczenie o chorobie przewlekłej lub orzeczenie o niepełnosprawności.
Pomoc nie przysługuje m.in. osobom przebywającym w instytucjach zapewniających całodobową opiekę ani w sytuacji, gdy w danym miesiącu przyznano już zasiłek celowy na ten sam cel.
Rawa Mazowiecka 2026: nawet 400 zł dopłaty do leków – wszystko zależy od dochodu
W Rawie Mazowieckiej program „LEK” funkcjonuje od wielu lat i został uaktualniony uchwałą z 29 stycznia 2026 r. Jego konstrukcja różni się od modelu wasilkowskiego.
Kto dostanie dopłatę do leków w Rawie Mazowieckiej? 150% kryterium to granica
Z dopłaty można skorzystać raz w miesiącu, jeżeli:
- dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej,
- zakup leku następuje na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.
Podstawowe kryteria ustawowe wynoszą:
- 1010 zł – dla osoby samotnej,
- 823 zł – na osobę w rodzinie.
To od tych wartości obliczane są poziomy procentowe.
Ile wynosi dopłata w Rawie Mazowieckiej? Od 200 zł do 400 zł w zależności od dochodu
Program w Rawie Mazowieckiej wprowadza cztery poziomy wsparcia:
- dochód do 100% kryterium → dofinansowanie do 100% ceny leków, maksymalnie 400 zł,
- dochód do 120% kryterium → do 90% ceny, maksymalnie 350 zł,
- dochód do 140% kryterium → do 70% ceny, maksymalnie 300 zł,
- dochód do 150% kryterium → do 50% ceny, maksymalnie 200 zł.
Im wyższy dochód (w dopuszczalnych granicach), tym niższy procent finansowania i niższy limit.
Wniosek, wywiad środowiskowy i decyzja. Jak wygląda procedura w Rawie Mazowieckiej
Postępowanie obejmuje:
- złożenie wniosku w MOPS,
- przedstawienie recepty i specyfikacji cenowej,
- dostarczenie dokumentów dochodowych,
- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
- wydanie decyzji administracyjnej.
W przypadku częściowego dofinansowania pozostałą kwotę dopłaca wnioskodawca.
Choroszcz: dopłata co dwa miesiące, do 370,35 zł przy dwóch osobach uprawnionych
W Choroszczy obowiązuje program osłonowy na lata 2026–2027 skierowany do seniorów – kobiet 60+ i mężczyzn 65+. Program obejmuje mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.
Choroszcz – wysokie progi dochodowe 400%. Kto zmieści się w limicie 4040 zł?
Dopłata przysługuje, jeżeli:
- miesięczne wydatki na leki w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły co najmniej 50 zł na osobę,
- dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 400% kryterium dochodowego, czyli 4040 zł,
- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3292 zł (400% kryterium),
- osoba regularnie uiszcza opłatę za wywóz nieczystości.
Ile wynosi dopłata w Choroszczy? 246,90 zł, 370,35 zł lub 493,80 zł
Pomoc przyznawana jest nie częściej niż raz na dwa miesiące i nie może przekroczyć:
- 246,90 zł – przy jednej osobie uprawnionej,
- 370,35 zł – przy dwóch osobach uprawnionych,
- 493,80 zł – przy trzech i więcej osobach uprawnionych.
Kwoty te są powiązane z procentem kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Jakie dokumenty do dopłaty do leków w Choroszczy? Lista wymaganych załączników
Wymagane są m.in.:
- dokumenty potwierdzające dochód,
- potwierdzenie zakupu leków na podstawie recepty (z wyszczególnieniem nazwy i ceny),
- potwierdzenie wystawienia recepty,
- dokument tożsamości potwierdzający wiek emerytalny.
Gdzie dopłata do leków w 2026 r. jest najwyższa? Porównanie Wasilków – Rawa – Choroszcz
Choć wszystkie trzy programy opierają się na tej samej podstawie prawnej – zasiłku celowym w ustawie o pomocy społecznej – różnice są istotne:
- w Wasilkowie limit zależy od liczby osób uprawnionych,
- w Rawie Mazowieckiej wysokość wsparcia zależy przede wszystkim od poziomu dochodu,
- w Choroszczy progi dochodowe są znacznie wyższe (400% kryterium), ale dopłata przysługuje rzadziej – co dwa miesiące.
Oznacza to, że miejsce zamieszkania ma realny wpływ na skalę wsparcia.
Czy Twoja gmina dopłaca do leków w 2026 roku? Sprawdź to w 4 krokach
Lokalne programy dopłat do leków rzadko są szeroko promowane na stronach głównych urzędów. W praktyce informacje najczęściej znajdują się w zakładkach MOPS/MOPR lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Aby sprawdzić, czy w danej gminie obowiązuje program w 2026 r., warto:
- wejść na stronę Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wyszukać hasła: „program osłonowy”, „leki”, „zasiłek celowy”,
- przeszukać BIP gminy pod kątem uchwał rady miasta/gminy z lat 2024–2026,
- wpisać w wyszukiwarce frazę: „dopłata do leków 2026” + nazwa gminy,
- skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym i zapytać o możliwość przyznania zasiłku celowego na zakup leków.
Warto pamiętać, że nawet jeśli gmina nie prowadzi odrębnego „programu lekowego”, w indywidualnych przypadkach możliwe jest przyznanie zasiłku celowego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Ostateczna decyzja zawsze zapada w drodze postępowania administracyjnego i zależy od sytuacji dochodowej oraz życiowej wnioskodawcy.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w szczególności art. 39 – zasiłek celowy).
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
- Uchwały rad gmin: Wasilków (program osłonowy na lata 2024–2026), Rawa Mazowiecka (uchwała z 29 stycznia 2026 r.), Choroszcz (program osłonowy na lata 2026–2027).
