Lokalne dopłaty do leków nie są świadczeniem powszechnym. To forma pomocy społecznej finansowana z budżetu gminy. Oznacza to, że nie przysługują automatycznie każdemu seniorowi ani każdej osobie chorej – wymagają wniosku, dokumentów i decyzji administracyjnej.

Przeanalizowaliśmy trzy konkretne rozwiązania: w Wasilkowie, Rawie Mazowieckiej i Choroszczy. Każda z tych gmin przyjęła odmienny model wsparcia, choć wszystkie opierają się na zasiłku celowym.

Wasilków 2026: dopłata do leków nawet 493,80 zł miesięcznie – kto spełni kryteria?

W Wasilkowie obowiązuje gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców. Program obejmuje osoby w wieku emerytalnym, osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Wasilków – kryteria dochodowe 2026. Kto zmieści się w progach 2525 zł i 1646 zł?

Aby uzyskać pomoc, dochód nie może przekroczyć:

2525 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1646 zł – na osobę w rodzinie.

Dochód ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Ile wynosi dopłata do leków w Wasilkowie? 246,90 zł, 370,35 zł czy 493,80 zł

Dopłata jest uzależniona od liczby osób uprawnionych w rodzinie i wynosi maksymalnie:

246,90 zł – przy jednej osobie uprawnionej,

– przy jednej osobie uprawnionej, 370,35 zł – przy dwóch osobach uprawnionych,

– przy dwóch osobach uprawnionych, 493,80 zł – przy trzech i więcej osobach uprawnionych.

Warunkiem jest poniesienie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wydatków na leki zlecone przez lekarza przekraczających określony próg (30 zł).

Jak złożyć wniosek o dopłatę do leków w Wasilkowie? Wymagane dokumenty i wyłączenia

Wniosek składa się w MOPS. Do dokumentów należą m.in.:

potwierdzenie wystawienia recepty (w tym e-recepty),

imienna faktura lub rachunek z apteki,

dokumenty potwierdzające dochód,

w razie potrzeby – zaświadczenie o chorobie przewlekłej lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc nie przysługuje m.in. osobom przebywającym w instytucjach zapewniających całodobową opiekę ani w sytuacji, gdy w danym miesiącu przyznano już zasiłek celowy na ten sam cel.

Rawa Mazowiecka 2026: nawet 400 zł dopłaty do leków – wszystko zależy od dochodu

W Rawie Mazowieckiej program „LEK” funkcjonuje od wielu lat i został uaktualniony uchwałą z 29 stycznia 2026 r. Jego konstrukcja różni się od modelu wasilkowskiego.

Kto dostanie dopłatę do leków w Rawie Mazowieckiej? 150% kryterium to granica

Z dopłaty można skorzystać raz w miesiącu, jeżeli:

dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej,

z ustawy o pomocy społecznej, zakup leku następuje na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

Podstawowe kryteria ustawowe wynoszą:

1010 zł – dla osoby samotnej,

– dla osoby samotnej, 823 zł – na osobę w rodzinie.

To od tych wartości obliczane są poziomy procentowe.

Ile wynosi dopłata w Rawie Mazowieckiej? Od 200 zł do 400 zł w zależności od dochodu

Program w Rawie Mazowieckiej wprowadza cztery poziomy wsparcia:

dochód do 100% kryterium → dofinansowanie do 100% ceny leków, maksymalnie 400 zł ,

, dochód do 120% kryterium → do 90% ceny, maksymalnie 350 zł ,

, dochód do 140% kryterium → do 70% ceny, maksymalnie 300 zł ,

, dochód do 150% kryterium → do 50% ceny, maksymalnie 200 zł.

Im wyższy dochód (w dopuszczalnych granicach), tym niższy procent finansowania i niższy limit.

Wniosek, wywiad środowiskowy i decyzja. Jak wygląda procedura w Rawie Mazowieckiej

Postępowanie obejmuje:

złożenie wniosku w MOPS,

przedstawienie recepty i specyfikacji cenowej,

dostarczenie dokumentów dochodowych,

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

wydanie decyzji administracyjnej.

W przypadku częściowego dofinansowania pozostałą kwotę dopłaca wnioskodawca.

Choroszcz: dopłata co dwa miesiące, do 370,35 zł przy dwóch osobach uprawnionych

W Choroszczy obowiązuje program osłonowy na lata 2026–2027 skierowany do seniorów – kobiet 60+ i mężczyzn 65+. Program obejmuje mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.

Choroszcz – wysokie progi dochodowe 400%. Kto zmieści się w limicie 4040 zł?

Dopłata przysługuje, jeżeli:

miesięczne wydatki na leki w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły co najmniej 50 zł na osobę,

dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 400% kryterium dochodowego , czyli 4040 zł,

, czyli 4040 zł, dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3292 zł (400% kryterium),

(400% kryterium), osoba regularnie uiszcza opłatę za wywóz nieczystości.

Ile wynosi dopłata w Choroszczy? 246,90 zł, 370,35 zł lub 493,80 zł

Pomoc przyznawana jest nie częściej niż raz na dwa miesiące i nie może przekroczyć:

246,90 zł – przy jednej osobie uprawnionej,

– przy jednej osobie uprawnionej, 370,35 zł – przy dwóch osobach uprawnionych,

– przy dwóch osobach uprawnionych, 493,80 zł – przy trzech i więcej osobach uprawnionych.

Kwoty te są powiązane z procentem kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jakie dokumenty do dopłaty do leków w Choroszczy? Lista wymaganych załączników

Wymagane są m.in.:

dokumenty potwierdzające dochód,

potwierdzenie zakupu leków na podstawie recepty (z wyszczególnieniem nazwy i ceny),

potwierdzenie wystawienia recepty,

dokument tożsamości potwierdzający wiek emerytalny.

Gdzie dopłata do leków w 2026 r. jest najwyższa? Porównanie Wasilków – Rawa – Choroszcz

Choć wszystkie trzy programy opierają się na tej samej podstawie prawnej – zasiłku celowym w ustawie o pomocy społecznej – różnice są istotne:

w Wasilkowie limit zależy od liczby osób uprawnionych,

limit zależy od liczby osób uprawnionych, w Rawie Mazowieckiej wysokość wsparcia zależy przede wszystkim od poziomu dochodu,

wysokość wsparcia zależy przede wszystkim od poziomu dochodu, w Choroszczy progi dochodowe są znacznie wyższe (400% kryterium), ale dopłata przysługuje rzadziej – co dwa miesiące.

Oznacza to, że miejsce zamieszkania ma realny wpływ na skalę wsparcia.

Czy Twoja gmina dopłaca do leków w 2026 roku? Sprawdź to w 4 krokach

Lokalne programy dopłat do leków rzadko są szeroko promowane na stronach głównych urzędów. W praktyce informacje najczęściej znajdują się w zakładkach MOPS/MOPR lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Aby sprawdzić, czy w danej gminie obowiązuje program w 2026 r., warto:

wejść na stronę Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wyszukać hasła: „program osłonowy”, „leki”, „zasiłek celowy”,

i wyszukać hasła: „program osłonowy”, „leki”, „zasiłek celowy”, przeszukać BIP gminy pod kątem uchwał rady miasta/gminy z lat 2024–2026,

pod kątem uchwał rady miasta/gminy z lat 2024–2026, wpisać w wyszukiwarce frazę: „dopłata do leków 2026” + nazwa gminy,

+ nazwa gminy, skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym i zapytać o możliwość przyznania zasiłku celowego na zakup leków.

Warto pamiętać, że nawet jeśli gmina nie prowadzi odrębnego „programu lekowego”, w indywidualnych przypadkach możliwe jest przyznanie zasiłku celowego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Ostateczna decyzja zawsze zapada w drodze postępowania administracyjnego i zależy od sytuacji dochodowej oraz życiowej wnioskodawcy.

Podstawa prawna