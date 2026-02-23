- Depresja jako choroba – kiedy może prowadzić do niezdolności do pracy i prawa do świadczenia
O otrzymaniu świadczenia wspierającego w przypadku depresji decyduje skala niesamodzielności i formalna ocena potrzeby wsparcia. Sprawdzamy, kiedy depresja może dać prawo do pieniędzy i jak wygląda procedura.
Depresja jako choroba – kiedy może prowadzić do niezdolności do pracy i prawa do świadczenia
Depresja nie jest „gorszym dniem” ani przejściowym spadkiem nastroju. To zaburzenie psychiczne klasyfikowane w międzynarodowych systemach diagnostycznych, które może mieć przebieg łagodny, umiarkowany lub ciężki. W najpoważniejszych przypadkach prowadzi do:
- utraty zdolności do pracy,
- problemów z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego,
- konieczności stałej opieki ze strony bliskich.
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że liczba osób korzystających z pomocy psychiatrycznej systematycznie rośnie. Eksperci wskazują, że po pandemii oraz w czasie kryzysów społeczno-gospodarczych skala problemu jeszcze się zwiększyła. Nie każda osoba z depresją wymaga jednak wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. I to właśnie ten element jest kluczowy przy ubieganiu się o świadczenie finansowe.
Depresja a świadczenie wspierające – kiedy można dostać pieniądze (70–100 punktów WZON)?
Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które mają ustaloną potrzebę wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. O przyznaniu punktów decyduje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). W przypadku depresji znaczenie ma nie sama diagnoza, lecz jej wpływ na codzienne funkcjonowanie. Brane pod uwagę są m.in.:
- zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
- możliwość wykonywania podstawowych czynności (higiena, przygotowanie posiłku),
- potrzeba stałego nadzoru lub pomocy osób trzecich
- chroniczność choroby, a więc jej nawroty.
Osoba z epizodem depresyjnym leczonym ambulatoryjnie, która funkcjonuje samodzielnie, zwykle nie uzyska wysokiej punktacji. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ciężkiej, nawracającej depresji z hospitalizacjami i znaczną utratą samodzielności.
Jak dostać świadczenie wspierające przy depresji? Decyzja WZON i wniosek do ZUS krok po kroku
Procedura uzyskania świadczenia wspierającego jest dwuetapowa.
- Najpierw konieczne jest uzyskanie decyzji WZON, który ocenia poziom potrzeby wsparcia w skali punktowej (70–100 punktów). Do WZON trzeba najpierw złożyć wniosek z wypełnionym kwestionariuszem samooceny funkcjonowania. Potem specjalna komisja ocenia potrzebę wsparcia na indywidualnym spotkaniu.
- Dopiero z tą decyzją można złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.
Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie oznacza automatycznie prawa do pieniędzy. To odrębna procedura, która w praktyce wymaga zgromadzenia dokumentacji medycznej oraz stawienia się na komisji.
Ważne
Świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w domach pomocy społecznej. Nie jest też wyłączone z dochodu przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń z pomocy społecznej.
Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r.? Nawet 4353 zł od 1 marca
Wysokość świadczenia zależy od procentu renty socjalnej. Po marcowej waloryzacji renta socjalna wyniesie 1978,49 zł. To od niej wyliczane są kwoty wsparcia. Poniżej obowiązujące stawki od 1 marca 2026 r.:
|Potrzeba wsparcia (punkty)
|Procent renty socjalnej
|Kwota od 1 marca 2026 r.
|95–100
|220%
|4353 zł
|90–94
|180%
|3562 zł
|85–89
|120%
|2375 zł
|80–84
|80%
|1583 zł
|75–79
|60%
|1188 zł
|70–74
|40%
|792 zł
Najwyższa kwota – 4353 zł – przysługuje osobom z najwyższym poziomem niesamodzielności. W praktyce oznacza to bardzo ciężkie przypadki, w których chory wymaga stałego wsparcia (głęboka, ciężka depresja).
Dlaczego nie każda osoba z depresją otrzyma pieniądze?
W przestrzeni publicznej często pojawia się przekonanie, że każda poważna choroba psychiczna automatycznie daje prawo do wsparcia finansowego. Tymczasem system opiera się na ocenie funkcjonalnej, a nie samej diagnozie.
Depresja może mieć różne nasilenie. U większości osób leczenie farmakologiczne i psychoterapia pozwalają na względnie normalne funkcjonowanie. W takich sytuacjach komisja nie przyzna wymaganej liczby punktów. Najwyższe wsparcie dotyczy sytuacji, w których choroba realnie uniemożliwia samodzielne życie.
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 23 lutego – jakie prawa przysługują chorym?
23 lutego przypomina, że depresja jest chorobą jak każda inna – wymaga leczenia, zrozumienia i systemowego wsparcia. To także moment, w którym warto mówić nie tylko o terapii, ale i o prawach osób zmagających się z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. W skrajnych przypadkach wsparcie finansowe może być elementem stabilizacji życiowej i umożliwić leczenie oraz opiekę.
Podstawa prawna
- Ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429; ost. zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 619).
- Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 202).
- Informacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad przyznawania świadczenia wspierającego.
