O otrzymaniu świadczenia wspierającego w przypadku depresji decyduje skala niesamodzielności i formalna ocena potrzeby wsparcia. Sprawdzamy, kiedy depresja może dać prawo do pieniędzy i jak wygląda procedura.

Depresja jako choroba – kiedy może prowadzić do niezdolności do pracy i prawa do świadczenia

Depresja nie jest „gorszym dniem” ani przejściowym spadkiem nastroju. To zaburzenie psychiczne klasyfikowane w międzynarodowych systemach diagnostycznych, które może mieć przebieg łagodny, umiarkowany lub ciężki. W najpoważniejszych przypadkach prowadzi do:

utraty zdolności do pracy,

problemów z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego,

konieczności stałej opieki ze strony bliskich.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że liczba osób korzystających z pomocy psychiatrycznej systematycznie rośnie. Eksperci wskazują, że po pandemii oraz w czasie kryzysów społeczno-gospodarczych skala problemu jeszcze się zwiększyła. Nie każda osoba z depresją wymaga jednak wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. I to właśnie ten element jest kluczowy przy ubieganiu się o świadczenie finansowe.

Depresja a świadczenie wspierające – kiedy można dostać pieniądze (70–100 punktów WZON)?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które mają ustaloną potrzebę wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. O przyznaniu punktów decyduje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). W przypadku depresji znaczenie ma nie sama diagnoza, lecz jej wpływ na codzienne funkcjonowanie. Brane pod uwagę są m.in.:

zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,

możliwość wykonywania podstawowych czynności (higiena, przygotowanie posiłku),

potrzeba stałego nadzoru lub pomocy osób trzecich

chroniczność choroby, a więc jej nawroty.

Osoba z epizodem depresyjnym leczonym ambulatoryjnie, która funkcjonuje samodzielnie, zwykle nie uzyska wysokiej punktacji. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ciężkiej, nawracającej depresji z hospitalizacjami i znaczną utratą samodzielności.

Jak dostać świadczenie wspierające przy depresji? Decyzja WZON i wniosek do ZUS krok po kroku

Procedura uzyskania świadczenia wspierającego jest dwuetapowa.

Najpierw konieczne jest uzyskanie decyzji WZON, który ocenia poziom potrzeby wsparcia w skali punktowej (70–100 punktów). Do WZON trzeba najpierw złożyć wniosek z wypełnionym kwestionariuszem samooceny funkcjonowania. Potem specjalna komisja ocenia potrzebę wsparcia na indywidualnym spotkaniu. Dopiero z tą decyzją można złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie oznacza automatycznie prawa do pieniędzy. To odrębna procedura, która w praktyce wymaga zgromadzenia dokumentacji medycznej oraz stawienia się na komisji.

Ważne Świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w domach pomocy społecznej. Nie jest też wyłączone z dochodu przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r.? Nawet 4353 zł od 1 marca

Wysokość świadczenia zależy od procentu renty socjalnej. Po marcowej waloryzacji renta socjalna wyniesie 1978,49 zł. To od niej wyliczane są kwoty wsparcia. Poniżej obowiązujące stawki od 1 marca 2026 r.:

Potrzeba wsparcia (punkty) Procent renty socjalnej Kwota od 1 marca 2026 r. 95–100 220% 4353 zł 90–94 180% 3562 zł 85–89 120% 2375 zł 80–84 80% 1583 zł 75–79 60% 1188 zł 70–74 40% 792 zł

Najwyższa kwota – 4353 zł – przysługuje osobom z najwyższym poziomem niesamodzielności. W praktyce oznacza to bardzo ciężkie przypadki, w których chory wymaga stałego wsparcia (głęboka, ciężka depresja).

Dlaczego nie każda osoba z depresją otrzyma pieniądze?

W przestrzeni publicznej często pojawia się przekonanie, że każda poważna choroba psychiczna automatycznie daje prawo do wsparcia finansowego. Tymczasem system opiera się na ocenie funkcjonalnej, a nie samej diagnozie.

Depresja może mieć różne nasilenie. U większości osób leczenie farmakologiczne i psychoterapia pozwalają na względnie normalne funkcjonowanie. W takich sytuacjach komisja nie przyzna wymaganej liczby punktów. Najwyższe wsparcie dotyczy sytuacji, w których choroba realnie uniemożliwia samodzielne życie.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 23 lutego – jakie prawa przysługują chorym?

23 lutego przypomina, że depresja jest chorobą jak każda inna – wymaga leczenia, zrozumienia i systemowego wsparcia. To także moment, w którym warto mówić nie tylko o terapii, ale i o prawach osób zmagających się z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. W skrajnych przypadkach wsparcie finansowe może być elementem stabilizacji życiowej i umożliwić leczenie oraz opiekę.

Podstawa prawna