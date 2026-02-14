Sprawdzamy, kto mógłby skorzystać, ile wynosiłby dodatek i jakie są szanse na jego wprowadzenie.

300 zł dodatku do emerytury za oddawanie krwi – kto zgłosił pomysł i jakie są założenia?

Propozycja pojawiła się podczas posiedzenia sejmowej Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia 12 lutego 2026 r. W trakcie dyskusji o finansowaniu publicznej służby krwi i wyzwaniach systemu poseł PiS Patryk Wicher zaproponował postulat wprowadzenia ustawowego dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi - donosi Rynek Zdrowia.

Miałby to być waloryzowany dodatek w wysokości 200–300 zł miesięcznie, przysługujący po określonym okresie oddawania krwi. Wnioskodawcy podkreślali, że miałby to być gest wdzięczności państwa, a nie forma zapłaty za oddawaną krew.

Ministerstwo Zdrowia studzi emocje: czy 300 zł dodatku nie naruszy zasady honorowego dawstwa?

Resort zdrowia podchodzi do propozycji ostrożnie. Przedstawiciele ministerstwa w Sejmie przypomnieli, że fundamentem polskiego systemu krwiodawstwa jest zasada dobrowolności i nieodpłatności.

To nie jest wyłącznie krajowa tradycja, ale także kierunek wyznaczany przez prawo unijne. Nowe unijne rozporządzenie dotyczące norm jakości i bezpieczeństwa substancji pochodzenia ludzkiego, które ma zacząć obowiązywać od sierpnia 2027 r., również promuje model dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa.

W praktyce oznacza to, że:

każda forma rozszerzenia przywilejów musi być analizowana pod kątem wpływu na charakter dawstwa,

państwo nie może stworzyć systemu, który byłby postrzegany jako finansowa zachęta do oddawania krwi,

konieczne byłoby także zabezpieczenie stałego źródła finansowania takiego świadczenia.

Na dziś Ministerstwo Zdrowia deklaruje analizę postulatów, ale nie zapowiada projektu ustawy.

Jakie przywileje mają dziś honorowi dawcy krwi? Lista ulg i uprawnień

Choć 300 zł dodatku to na razie jedynie propozycja, honorowi dawcy już dziś korzystają z określonych uprawnień wynikających z przepisów. Osoba, która bezpłatnie oddaje krew i zostaje zarejestrowana w centrum krwiodawstwa, ma prawo m.in. do:

zwolnienia z pracy w dniu oddania krwi i dniu następnym,

zwrotu utraconego wynagrodzenia,

zwrotu kosztów przejazdu do centrum krwiodawstwa,

posiłku regeneracyjnego po oddaniu krwi,

odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w rocznym PIT.

Dodatkowe przywileje przysługują osobom ze statusem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, czyli tym, którzy oddali co najmniej 5 litrów krwi (kobiety) lub 6 litrów (mężczyźni). Mogą oni korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpłatnie otrzymywać niektóre leki do wysokości limitu ceny.

Kluczowe pytanie brzmi: ile osób mogłoby być objętych nowym dodatkiem i jaki byłby koszt dla finansów publicznych. W Polsce działa publiczna służba krwi oparta na regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Każdego roku krew oddają setki tysięcy osób, jednak tylko część z nich osiąga próg uprawniający do tytułu „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

Gdyby przyjąć, że dodatek wynosiłby 300 zł miesięcznie, przysługiwałby po osiągnięciu określonego stażu dawstwa i byłby wypłacany przez wiele lat jako element emerytury, to roczny koszt mógłby sięgać setek milionów złotych – w zależności od liczby uprawnionych i przyjętych kryteriów. Bez projektu ustawy i oceny skutków regulacji trudno jednak mówić o konkretnych wyliczeniach.

Czy 300 zł byłoby stałym dodatkiem do emerytury? Co z podatkiem, waloryzacją i ZUS?

Na tym etapie nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytania techniczne. Nie wiadomo:

czy dodatek byłby stały i dożywotni,

czy podlegałby waloryzacji,

czy wliczałby się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń,

czy byłby wolny od podatku dochodowego.

Nie wiadomo również, czy świadczenie obsługiwałby Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy inny organ, oraz czy konieczne byłoby składanie wniosku. To wszystko wymagałoby szczegółowych zapisów ustawowych.

Co dalej z dodatkiem 300 zł dla krwiodawców? Kiedy projekt mógłby trafić do Sejmu?

Na razie mamy do czynienia z polityczną propozycją zgłoszoną podczas prac sejmowej podkomisji. Aby 300 zł dodatku stało się realnym świadczeniem, konieczne byłoby przygotowanie projektu ustawy, przeprowadzenie konsultacji publicznych, przyjęcie przepisów przez Sejm i Senat oraz finalny podpis prezydenta i publikacja w Dzienniku Ustaw.

Dopiero wtedy można byłoby mówić o konkretnej dacie wejścia w życie i zasadach wypłaty. W najbliższych miesiącach kluczowe będzie stanowisko rządu oraz to, czy pomysł uzyska poparcie większości parlamentarnej.

Podstawa prawna i dokumenty