Prawo do orzekania o czasowej – do pięciu dni – niezdolności do pracy nie będzie jednak przysługiwać wszystkim pielęgniarkom. Nowe uprawnienie uzyskają tylko niektóre z nich – poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.

Będzie nowelizacja ustawy o zawodzie pielęgniarki

Taka zmiana prawa zostanie zaproponowana w przygotowywanej nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu. - Uprawnienie będzie dotyczyło ściśle określonej grupy pielęgniarek, posiadających tytuł magistra oraz specjalizację, przede wszystkim pracujących w POZ – podkreśliła Katarzyna Kęcka. Oznacza to, że prawo do orzekania o czasowej niezdolności do pracy zyska niewielka grupa osób stanowiąca około 4,6 tysiąca pielęgniarek w skali kraju.

Prawo do wystawiania L4, a nie obowiązek

Rozwiązanie ma mieć charakter fakultatywny: pielęgniarka będzie mogła, ale nie będzie zobowiązana do wystawiania takich zaświadczeń. Warunkiem będzie osobiste zbadanie pacjenta i przeprowadzenie pełnej oceny jego stanu zdrowia. Wystawione przez pielęgniarkę zwolnienie będzie podlegało normalnej kontroli prowadzonej przez ZUS.

Celem tej zmiany jest poprawa dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na pomoc w infekcjach sezonowych oraz lepsze wykorzystanie kompetencji zawodowych pielęgniarek. Propozycje są efektem wielomiesięcznych uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a środowiskiem medycznym. O wprowadzenie tej zmiany od dawna apelował m.in. samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

- Wciąż panuje stereotyp, że osoby pracujące w tym zawodzie są od „robienia” zastrzyków, podłączania kroplówki czy podawania leków. Wielu ludzi nie rozumie, że pielęgniarki i położne to samodzielny zawód medyczny i spora część z nich ma wyższe wykształcenie, specjalizacje i tym samym bardzo wysokie kompetencje. Potrzebne są zmiany w organizacji obowiązków pielęgniarek i położnych, aby mogły przyjmować pacjentów, zlecać im badania i wypisywać zwolnienia z pracy - podkreślała w rozmowie z DGP Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.