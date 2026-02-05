Gastroskopia – co warto wiedzieć o badaniu górnego odcinka przewodu pokarmowego?

Gastroskopia, zwana również ezofagogastroduodenoskopią, to badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, które umożliwia ocenę błony śluzowej przełyku, żołądka i części dwunastnicy i wczesne rozpoznawanie choroby. Badanie wykonuje się za pomocą endoskopu (gastroskopu). Jest to giętki przewód o średnicy około 10 mm, na końcu którego znajduje się kamera, która przekazuje obraz z wnętrza górnego odcinka przewodu pokarmowego do urządzenia z monitorem oraz jałowe jednorazowe kleszczyki biopsyjne. W trakcie gastroskopii istnieje możliwość pobrania wycinków (biopsja), które umożliwiają ocenę zmian w badaniu histopatologicznym oraz zakażenia bakterią Helicobacter pylori.

Gastroskopia w narkozie a znieczulenie miejscowe – najważniejsze różnice

Biopsja na ogół nie jest bolesna – raczej nieprzyjemna. Wiele osób narzeka na odbijanie i odruch wymiotny w trakcie badania. Zabieg trwaokoło 5 minut. Przy czym czas ten może w niektórych przypadkach ulec wydłużeniu, w sytuacji występowania podejrzanych zmian i pobierania wycinków do badań. Gastroskopia przeważnie jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym – wówczas przed rozpoczęciem badania lekarz rozpyla w gardle pacjenta roztwór lidokainy. ale można przeprowadzić ją również pod narkozą - w sedacji.

Gastroskopia w narkozie na NFZ – czy badanie jest refundowane?

Gastroskopia w narkozie (w płytkim znieczuleniu ogólnym) różni się od tradycyjnej gastroskopii głównie zastosowanym znieczuleniem. Podczas badania pacjent jest pod opieką anestezjologa. Gastroskopia w narkozie wykonywana jest głównie ze wskazań zdrowotnych (na NFZ) lub na życzenie pacjenta (prywatnie).

Czy gastroskopia w narkozie jest refundowana przez NFZ?

Warto wiedzieć, że nie trzeba płacić za gastroskopię w narkozie. NFZ refunduje znieczulenie ogólne do badania, o ile występują wskazania medyczne. Z tego powodu gastroskopia w sedacji jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez pacjentów szukających komfortowego badania w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Kiedy możliwa jest refundacja NFZ? Gastroskopia na kasę chorych wykonywana jest wtedy, kiedy istnieją konkretne wskazania do gastroskopii w narkozie. Kto może skorzystać z gastroskopii w narkozie na kasę chorych?

Wskazania medyczne do znieczulenia ogólnego

Silny odruch wymiotny.

Zaburzenia neurologiczne.

Dzieci i młodzież.

Szczególne wskazania.

Kiedy narkoza nie jest refundowana automatycznie?

Strach przed badaniem jako jedyne wskazanie.

Brak zaleceń w skierowaniu.

Jak uzyskać gastroskopię w narkozie na NFZ? Krok po kroku

Osoby, które chcą mieć zabieg w znieczuleniu ogólnym, powinny w pierwszej kolejności uzyskać skierowanie z właściwym dopiskiem od lekarza POZ lub specjalisty, np. gastrologa. Warto mieć świadomość, że pacjent podczas kontaktu z medykiem będzie musiał uargumentować chęć skorzystania z narkozy, jeśli lekarz sam nie zaproponuje takiego rozwiązania.

Niezbędne dokumenty i kwalifikacja anestezjologiczna

Jeśli istnieją wskazania medyczne, lekarze wystawią skierowanie na gastroskopię na NFZ z informacją o badaniu w sedacji. Dopiero wtedy można skontaktować się z placówką mającą kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w celu rejestracji na konkretny termin. Warto pamiętać, że przed zabiegiem odbędzie się kwalifikacja przez anestezjologa, który określi, czy pacjent może mieć badanie w znieczuleniu ogólnym. Wskazane jest również wykonanie EKG, morfologii i jonogramu.

Jak zrobić gastroskopię pod narkozą na NFZ? Krok po kroku

Kontakt z lekarzem POZ lub specjalistą. Informacja o konieczności znieczulenia w skierowaniu. Rejestracja w placówce mającej kontrakt z NFZ. Kwalifikacja przez anestezjologa. Badanie

Ile się czeka na gastroskopię w narkozie na NFZ? Kolejki i terminy

Czas oczekiwania na gastroskopię pod narkozą jest dłuższy niż badania w znieczuleniu miejscowym. W przypadku niektórych placówek może on wynieść nawet kilka miesięcy.

Przygotowanie do gastroskopii w narkozie – o czym musisz pamiętać?

Jak wygląda przygotowanie do gastroskopii w narkozie? Badanie wykonywane jest na czczo. Oznacza to, że:

na 6 godzin przed badaniem nie należy spożywać posiłków,

4 godziny przed badaniem należy powstrzymać się od spożywania płynów,

około 8 godzin przed planowanym badaniem należy zaprzestać palenia papierosów i żucia gumy,

bezpośrednio przed badaniem należy zdjąć okulary i wyjąć protezę zębową.

Osoby przyjmujące leki wpływające na krzepliwość krwi muszą skontaktować się z lekarzem prowadzącym, żeby ustalić ewentualne ich odstawienie do czasu badania lub zmianę terapii. W dniu gastroskopii leki przyjmowane na stałe można zażyć, popijając niewielką ilością wody.

Czy można dopłacić do narkozy przy badaniu na NFZ?

Osoby, które nie mają wskazania medycznego do gastroskopii pod narkozą na NFZ, mogą w wielu placówkach dopłacić do badania. Niektóre przychodnie i szpitale oferują usługi komercyjne do tych, które refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.