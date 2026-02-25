Odpowiedź: Stosownie do art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: u.ś.o.z.) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla tych osób stanowi kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tego tytułu, co wynika z treści art. 81 ust. 8 pkt 11a u.ś.o.z. Przepis ten posługuje się pojęciem wynagrodzenia, jednak w praktyce ZUS przyjmuje, że podstawą wymiaru składki jest przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.