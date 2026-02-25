Odpowiedź: Stosownie do art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: u.ś.o.z.) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla tych osób stanowi kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tego tytułu, co wynika z treści art. 81 ust. 8 pkt 11a u.ś.o.z. Przepis ten posługuje się pojęciem wynagrodzenia, jednak w praktyce ZUS przyjmuje, że podstawą wymiaru składki jest przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Interpretacja ZUS
W interpretacji z 15 stycznia 2024 r. (DI/200000/43/1137/2023) ZUS wskazał, że pojęcie „wynagrodzenie” należy rozumieć szeroko jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego, stanowiącą podstawę ustalenia obowiązków daninowych. W interpretacji tej, odnosząc się m.in. do sytuacji członka zarządu odbywającego podróż i otrzymującego zwrot poniesionych wydatków, ZUS uznał, że także takie świadczenia stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby powołanej uchwałą wspólników.
Składka tylko do wynagrodzenia
Stanowisko to można jednak uznać za dyskusyjne. Skoro ustawodawca posłużył się pojęciem wynagrodzenia, można argumentować, że składka powinna być opłacana wyłącznie od wynagrodzenia, a nie od innych dodatkowych świadczeń. Gdyby zamiarem ustawodawcy było objęcie składką zdrowotną wszelkich świadczeń uzyskiwanych w związku z pełnieniem funkcji, posłużyłby się raczej pojęciem przychodu jako podstawy wymiaru składek. ©
Podstawa prawna
art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1461; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1739)
