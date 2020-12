Tomasz Pyka z polskiego oddziału firmy DB Schenker przyznaje, że do wzrostu ruchu ciężarówek przyczynia się w dużej mierze rosnąca popularność e-commerce. – W ostatnim czasie coraz więcej kupujemy przez internet, a to łączy się ze zwiększeniem zamówień na transport. Towary muszą dojechać do centrów dystrybucji, a potem są rozwożone dalej. Pomiędzy kolejnymi lockdownami branża i klienci starają się nadrobić to, co stracili wcześniej – zaznacza.