Zmianę dotyczącą osób korzystających z świadczenia pielęgnacyjnego przewiduje ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (t.j. Dz.U. poz. 620). Co do zasady jest tak, że prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej, jeśli w okresie 18 miesięcy od zarejestrowania przez co najmniej 365 dni była zatrudniona, świadczyła usługi lub wykonywała określoną przepisami pracę. Dodatkowo zalicza się do niego również czas innej wymienionej w ustawie aktywności zawodowej oraz pobierania wybranych świadczeń. Jednym z nich jest świadczenie pielęgnacyjne i właśnie w odniesieniu do niego nastąpiła zmiana w porównaniu z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 214), która została zastąpiona przez nową ustawę.

Zasiłek dla bezrobotnych po świadczeniu pielęgnacyjnym bez ograniczeń