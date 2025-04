Tymczasem skutki zmian granic gmin są poważne: radni wybrani z terenów przejmowanych mogą stracić mandaty, mieszkańcy muszą wymieniać dokumenty, zmienia się przynależność do szkół, systemów odbioru odpadów, podatków lokalnych. To osłabia zaufanie do państwa i budzi frustrację lokalnych społeczności.

Dlatego zamiast dokonywania zmian granic powinno się tworzyć instrumenty nakierowane na współdziałanie pomiędzy jst w sprawie realizacji zadań publicznych. Ale, jak widać, obecnie tendencją jest przejmowanie, nie zaś współdziałanie.