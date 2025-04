Orzecznictwo o koniecznej podstawie do dokonywania wydatku z budżetu gminy

►Stanowisko Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 21 lutego 2019 r. (sygn. akt BDF1.4800.96.2018)

„Upoważnienie do dokonywania określonego rodzaju wydatku wypływa z przepisów rangi ustawowej, co stanowi tytuł prawny do wydatkowania środków publicznych. Możliwość dokonania wydatków ze środków publicznych musi wynikać z istnienia zawartej w przepisach prawa materialnego podstawy prawnej do dokonania konkretnego wydatku. W tym przypadku takiej podstawy prawnej nie było z uwagi na to, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zaś zadania własne obejmują, m.in. sprawy edukacji publicznej”.

►Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 14 maja 2014 r. (sygn. akt II SA/Go 290/14).

„Pojęcie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy utożsamiać z interesem publicznym powiązanym z tą wspólnotą. Jest to pojęcie niedookreślone, którego pełne znaczenie może być ustalane na podstawie konkretnych okoliczności. Omawiany przepis (art. 7 ust. 1 u.s.g. – red.) stanowi normę kompetencyjną określającą zakres właściwości gminy w realizowaniu zadań publicznych. Nie stanowi on źródła jakichkolwiek uprawnień członków wspólnoty gminnej, lecz wyznacza jedynie zakres zadań gminy realizowanych na rzecz społeczności lokalnej. Sprawy objęte katalogiem zawartym w art. 7 u.s.g. nie stwarzają samodzielnej podstawy dla działania gminy. ©℗