W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów obwieści maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywać w 2025 r. Już wiadomo, że będą wyższe. O ile wzrosną? Na jakie podwyżki muszą się przygotować właściciele mieszkań, psów i kuracjusze?

GUS: "Wzrost cen o 1,4 proc."

Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił 15 lipca 2024 r. kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jak wynika z treści komunikatu GUS, ów wskaźnik wzrósł w II kwartale 2024 r. w stosunku do I kwartału 2024 r. o 101,4. Oznacza to wzrost cen o 1,4 proc. Według danych GUS inflacja za I półrocze 2024 r. wyniosła 2,7 proc.

Czy będzie podwyżka opłat i podatków lokalnych w 2025 r.?

Przedstawione przez GUS dane o inflacji stanowią podstawę do określenia wysokości podatków i opłat lokalnych. W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów wyda obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

– Na podstawie tych danych Minister Finansów wyda obwieszczenie o opłatach i podatkach lokalnych. Zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za I półrocze danego roku, więc tym razem wzrosną o 2,7 proc. – wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną Piotr Juszczyk,Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Podatki od lokali w 2025 r. – przewidywania

Eksperci nie pozostawiają złudzeń – wzrośnie przyszłoroczny podatek od mieszkania.

– W 2025 r. maksymalne stawki podatków od posiadania lokalu mieszkalnego wzrosną o 0,03 zł za 1 m kw., a w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą o 0,89 zł za 1 m kw. Nowe stawki wyniosą odpowiednio 1,18 zł i 33,99 zł za 1 m kw. Dla posiadacza mieszkania 50 m kw. oznacza to wzrost podatku o 1,50 zł, a przedsiębiorca za stumetrowe biuro zapłaci w 2024 roku o 89 zł więcej– zauważa Piotr Juszczyk.

Ekspert przypomina, że w zeszłym roku obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy Gdańsk były ustalone na najwyższym możliwym poziomie.

– Trudno spodziewać się, że w 2025 roku będzie inaczej – stwierdza Juszczyk.

Wzrost opłat w transporcie

Na wzrost opłat musi się przygotować także branża transportowa.

– Niemała podwyżka czeka również firmy transportowe. Przykładowo podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie to 1204,87 zł zamiast dotychczasowych 1173,18 zł. W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie podatek wyniesie 2009,96 zł w miejsce 1957,124 zł. Z kolei dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie powyżej 9 ton, będzie on na poziomie 2411,93 zł zamiast aktualnych 2348,52 zł – wylicza Piotr Juszczyk.

Wzrost podatków również w odniesieniu do autobusów.

–Dla posiadaczy autobusów o mniejszej liczbie siedzeń tj. do 22 poza kierowcą, stawka podatku wzrośnie o 74,88 zł i wyniesie 2848,04 zł. Przy minimum dwudziestu dwóch miejscach siedzących podatek wyniesie 3600,68 zł, co stanowi wzrost o 94,66 zł– zauważa ekspert.

Ekspert: "Ostateczną decyzję podejmą samorządy"

Podatki i opłaty lokalne to nie tylko mieszkania czy transport. Zalicza się do nich m.in. podatek za posiadanie psa.W 2025 r. może on wzrosnąć o niecałe 5 zł, czyli ze 173,57 zł do 178,26 zł. Wyższe będą również opłaty uzdrowiskowe pobierane w kurortach. Ich maksymalna wysokość wyniesie 6,38 zł za dobę, podczas gdy obecnie jest to 6,21 zł.

O finalnej wysokości podatków i opłat lokalnych w 2025 r. zdecydują samorządy.

– Ostateczne maksymalne stawki podatków lokalnych poznamy po ogłoszeniu wydanego przez Ministra Finansów obwieszczenia, które najprawdopodobniej ukaże się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Pamiętajmy jednak, że określi ono najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Finalnie mogą być one niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy – przypomina Juszczyk.