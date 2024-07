Od 1 lipca można składać wnioski na wyprawkę dla ucznia. W ramach programu "Dobry start" wypłacane jest raz w roku świadczenie w wysokości 300 zł. Kto może liczyć na wyprawkę? Gdzie można składać wnioski? Kiedy świadczenie będzie wypłacane?

"Dobry start" – ruszył nabór wniosków

Od 1 lipca 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął przyjmowanie wniosków o wyprawkę dla ucznia, a ściślej o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025. To jednorazowe wsparcie wypłacane jest raz w roku i przysługuje wszystkim uczniom bez względu na dochód rodziny.

Gdzie złożyć wniosek na wyprawkę?

Wnioski o świadczenie "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopadado ZUS tylko drogą elektroniczną. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Wnioski można składać przez:

portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS,

Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie www.empatia.mpips.gov.pl,

bankowość elektroniczną.

Kiedy świadczenie będzie wypłacane?

Kto chce dostać pieniądze we wrześniu, ten musi się pospieszyć. "Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku" – informuje ZUS.

"Dobry start" tylko dla uczniów

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, uczącego się w szkole, "Dobry start" będzie wypłacany aż do ukończenia przez nie 24. roku życia. Warto zaznaczyć, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Na program "Dobry Start" nie mogą liczyć także studenci.