Burmistrz wydał kilka zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholi podczas imprez i festynów. Kontrola regionalnej izby obrachunkowej wykazała naruszenie prawa przez burmistrza, gdyż wnioski formalne miały braki, np. w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej. Czy burmistrzowi grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych? A może nie ma tego naruszenia, skoro gmina uzyskała dochody z opłat?

Z opisu wynika, że chodzi o jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane na podstawie art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: u.w.t.p.a.). Z tego artykułu wynika m.in., że o zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez/festynów mogą starać się tylko:

przedsiębiorcy mający stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lub w miejscu sprzedaży oraz

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wymogi formalne

W kontekście pytania na uwagę zasługuje również art. 18 ust. 5 u.w.t.p.a., w którym postanowiono, że wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) przedmiot działalności gospodarczej;

5) adres punktu sprzedaży;

6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Tak więc w sytuacji przedstawionej w pytaniu wniosek o wydanie zezwolenia winien zawierać w szczególności przedmiot działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy ten warunek nie został spełniony, organ powinien wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w trybie art. 64 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Z podanego przepisu wynika, że jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Skoro tego wymogu nie dopełniono, to organ naruszył przepisy.

Bez naruszenia dyscypliny

Podobną sytuację jak w pytaniu oceniała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. W wystąpieniu pokontrolnym z 13 czerwca 2023 r. (znak WK.6130.10.23; bip.krakow.rio.gov.pl) oceniono, że trzy wnioski o wydanie zezwoleń „nie zawierały informacji dotyczącej przedmiotu działalności gospodarczej i adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego), wbrew wymogom dotyczącym danych, które wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego i okresowego winien zawierać, określonym w art. 18 ust. 5 pkt 4 i pkt 6 u.w.t.p.a., z uwzględnieniem art. 181 ust. 1 ww. ustawy”. W ramach wniosku pokontrolnego nakazano, aby wydać zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wniosków zawierających wszystkie informacje wymagane art. 18 ust. 5 z uwzględnieniem art. 181 ust. 1 u.w.t.p.a., w tym dotyczące przedmiotu działalności gospodarczej i adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

W ocenie RIO, mając na uwadze powyższe argumenty, należy przyjąć, że wydanie zezwolenia w sytuacji, gdy wnioski miały braki formalne, oznacza naruszenie przepisów ustawy. Nie oznacza jednak, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wydanie zezwolenia na podstawie „niepełnego” wniosku nie jest kwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W podanym stanie faktycznym zastrzeżenia ze strony RIO są prawnie uzasadnione. Uzyskanie dochodów z tytułu opłat nie legalizuje niewłaściwego postępowania gminy w zakresie wydawania zezwolenia na podstawie niekompletnego wniosku. Naruszenie przepisów jest ewidentne, aczkolwiek nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. ©℗