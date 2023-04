Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) przekazało Radzie Dialogu Społecznego informację o wysokości minimum egzystencji w 2022 r.

Minimum egzystencji jest jedną z miar ubóstwa, a przy jego wyliczaniu są uwzględniane wydatki niezbędne do przeżycia, które nie mogą być odłożone w czasie, w tym na: utrzymanie mieszkania, zakup żywności, odzieży, obuwia i leków oraz edukację dzieci.

Jego wysokość jest wyznaczana dla ośmiu typów gospodarstw domowych i, jak pokazują dane za 2022 r., w każdym z nich minimum egzystencji wzrosło w porównaniu z 2021 r. – najmniej o 14 proc. w przypadku samotnego emeryta, a najwięcej, bo o 16,5 proc., w rodzinie z trójką dzieci. Było to spowodowane głównie wzrostem cen żywności i kosztów utrzymania mieszkania.

Co więcej, gdy weźmie się pod uwagę obecnie obowiązujące kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, okazuje się, że tylko w dwóch przypadkach są one wyższe od minimum egzystencji – dla jednoosobowych gospodarstw pracowniczych i emeryckich. W pozostałych minimum jest wyższe od progu, co oznacza, że rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie nie spełniają kryteriów dochodowych do uzyskania wsparcia z pomocy społecznej, co do zasady kierowanego do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Jest to efektem przyjętego mechanizmu waloryzacji progów dochodowych, które są podnoszone co trzy lata (ich ostatnia zmiana nastąpiła 1 stycznia 2022 r.). To powoduje, że minimum egzystencji, którego wartość wzrasta co roku, staje się wyższe od kryteriów. Dochodzi do tego bardzo szybko, bo próg nie jest podnoszony o dużą kwotę.