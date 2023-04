Dotychczas radę seniorów mogła powołać tylko rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk (jednak nie było takiego obowiązku). Posłowie partii rządzącej uznali, że jest to zbyt słaba zachęta do aktywizacji osób starszych. – Mimo wzrostu świadomości znaczenia i roli seniorów we współczesnym świecie rady seniorów nie stały się zjawiskiem powszechnym. W Polsce funkcjonuje jedynie ok. 350 rad seniorów na 2477 gmin – uzasadniali autorzy ustawy.

Teraz rada gminy będzie miała obowiązek powołania rady seniorów, jeśli z wnioskiem zgłosi się co najmniej 50 mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat – w przypadku gmin do 20 tys. mieszkańców – lub 100 – w przypadku większych samorządów. Rada powiatu powoła radę seniorów, jeśli wniosek złoży co najmniej 150 mieszkańców – w powiecie liczącym do 100 tys. mieszkańców – lub 250 w większym powiecie. W województwach o powołaniu rad będą decydowały sejmiki. W tych do 2 mln mieszkańców – na wniosek przynajmniej 500 seniorów, a w największych województwach – na wniosek co najmniej 800 mieszkańców. Każdy z wymienionych organów będzie mógł również powołać radę seniorów z własnej inicjatywy. Tworząc radę, organ samorządowy nada jej statut, w którym znajdą się: tryb i kryteria wyboru członków rady; zasady i tryb jej działania; długość kadencji (nie może być dłuższa niż kadencja organu powołującego radę) oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członków.