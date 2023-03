Do urzędu miasta wpłynął wniosek od właściciela kamienicy o przyznanie dotacji na zabytek (montaż instalacji przeciwpożarowej). We wniosku podano, że właściciel wyłożył środki własne, płacąc wykonawcy 3 lutego br. ok. 50 tys. zł. Rada miasta ma podjąć niebawem uchwałę – przygotowano już projekt, a zaraz po tym podpiszemy umowę dotacji. Czy to prawidłowe podejście? Mamy pełną dokumentację poświadczającą wykonane prace, dlatego nie ma ryzyka naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych.

Odpowiedź wymaga uwzględnienia regulacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: u.o.z.). W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje art. 81 u.o.z., z którego wynika, że w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Ponadto dotacja ‒ w zakresie określonym w art. 77 u.o.z. ‒ może być udzielona w wysokości do 100 proc. nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na: Niezbędne są dwa kroki