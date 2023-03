Regionalna izba obrachunkowa wykazała wadliwe sporządzenie wieloletniego planu finansowego na lata 2023‒2030. Chodzi o to, że rada gminy upoważniła wójta do przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy (np. gminnego ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych) do zaciągania zobowiązań związanych z ciągłością działania na kwotę 2 mln zł, w sytuacji gdy wójtowi przyznano takie uprawnienie na kwotę 1 mln zł. Czy jest to błąd? Czy rada nie może dać zwiększonych możliwości kierownikom jednostek organizacyjnych kosztem wójta?

Aby przeanalizować pytanie czytelnika, należy posiłkować się przepisami ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Zgodnie z art. 226 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: