Termin składania wniosków upływa 19 lutego i jak wyjaśnia resort, do tego czasu można je poprawiać. Jeśli jest to korekta własna, gmina powinna się skontaktować w tej sprawie z urzędem wojewódzkim, a wtedy w Rejestrze Żłobków zostanie udostępniony złożony wniosek, który będzie można skorygować. Pozostałe samorządy i podmioty prywatne zrobią to na Emp@tii, wybierając opcję wniosku „korekta własna”. Ubiegający się o dotację mogą też zostać wezwani przez wojewodę do poprawienia wniosku – informacja w tej sprawie zostanie im wysłana na podany w nim adres e-mailowy osoby upoważnionej do jego złożenia.