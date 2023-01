PROBLEM: Urząd na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. ma 21 dni, a w przypadku pozostałych inwestycji 90 dni. Tak wynika z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2747; dalej: u.p.z.p.). Przy czym w razie niedotrzymania tych terminów włodarzowi grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. I choć ww. regulacja obowiązuje już od roku (weszła w życie 3 stycznia 2022 r.), to zagadnienia związane ze sposobem obliczania kary w praktyce wciąż budzą wiele wątpliwości. Między innymi dotyczą one tego, od kiedy liczyć termin na wydanie decyzji i jakie okresy nie są do niego wliczane.