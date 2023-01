Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie zgadza się na skrócenie okresu, w którym cudzoziemiec ma wyjechać z naszego kraju. W jej ocenie spowoduje to tylko niepotrzebne utrudnienia dla obcokrajowców. To jedna z wielu uwag wniesionych do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, nad którym w tym tygodniu pracuje Sejm. Projekt przygotowany przez rząd ma przystosować polskie prawo do unijnych wytycznych, które m.in. określają zasady opuszczania UE przez cudzoziemców z krajów trzecich.

Fundacja negatywnie oceniła proponowane rozwiązanie polegające na skróceniu terminu dobrowolnego wyjazdu z Polski z co najmniej 15 do 8 dni. – Tak krótki czas nie pozwoli stronie na dokładne zapoznanie się z treścią decyzji ani tym bardziej na sporządzenie i wysłanie stosownego odwołania. Nie daje też szans na ewentualne uzyskanie pomocy prawnej, w szczególności gdy weźmie się pod uwagę nieznajomość języka polskiego oraz polskiego systemu prawnego – wskazuje Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu HFPC, w opinii skierowanej do marszałek Sejmu.