Stawki opłat za korzystanie ze środowiska podnoszone są zgodnie z art. 291 ust. 1 i 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556) na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Te same przepisy stosuje się w odniesieniu do jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. I tak tegoroczna górna stawka kary wzrośnie z 71,67 zł za 1 dB przekroczenia do 75,33 zł w przyszłym roku. W przypadku opłat za korzystanie ze środowiska górna jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza wzrośnie z 426,02 zł do 447,75 zł za 1 kg, natomiast za umieszczenie odpadów na składowisku z 312,10 zł do 328,02 zł za 1 t.