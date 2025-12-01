Kierunki studiów, po których najlepiej się zarabia – nie tylko IT

Co ciekawe, w zestawieniach ELA wysoko plasują się również kierunki techniczne spoza branży IT. Specjaliści z zakresu górnictwa i geologii na Politechnice Śląskiej i Politechnice Wrocławskiej osiągają zarobki rzędu 14 tys. zł brutto. Stabilnie trzymają się także inżynieria obliczeniowa (ok. 13 tys. zł) oraz geoinformatyka (ponad 11 tys. zł). Dane wskazują, że popyt na wysoko wyspecjalizowanych inżynierów surowcowych i energetycznych nadal jest bardzo wysoki.

Warto zwrócić uwagę również na kierunki medyczne, które okazały się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń. Pielęgniarstwo już w pierwszych latach pracy przynosi pensje przekraczające 14 tys. zł brutto, a położnictwo i zdrowie publiczne również dołączają do najlepiej opłacanych zawodów praktycznych. Tak dobre wynagrodzenia wiążą się z faktem

Kierunki studiów, po których najlepiej się zarabia – dominacja IT nie słabnie

Choć różne branże wypadają dobrze, to informatyka nadal bezsprzecznie prowadzi. Absolwenci topowych uczelni technicznych startują z pensjami między 13 a 17 tys. zł brutto, a przedstawiciele Data Science, informatyki stosowanej czy kierunków analitycznych szybko awansują do widełek sięgających 25–31 tys. zł. Wzrost wartości projektów technologicznych w Polsce — aż o 64% r/r — potwierdza, że kompetencje tech są dziś jednymi z najbardziej pożądanych.

Drugą grupą najlepiej opłacanych absolwentów są konsultanci i eksperci odpowiedzialni za aplikacje biznesowe. SAP Consultant (senior) zarabia 22–30 tys. zł miesięcznie, ABAP Developer — od 10 do nawet 30 tys. zł, a specjaliści Microsoft Dynamics i Salesforce notują dynamiczne wzrosty wynagrodzeń. W IT nadal królują też stanowiska AI/ML Engineerów, Data Engineerów oraz full-stack developerów, gdzie widełki sięgają 20–29 tys. zł dla seniorów.

Dlaczego te kierunki studiów dają najlepsze zarobki?

Eksperci Devire podkreślają, że kluczowa jest specjalizacja — im bardziej niszowa i technologiczna, tym większe zapotrzebowanie i lepszy start w karierze. Dotyczy to zarówno inżynierów, jak i medyków oraz ekspertów IT. Wspólny mianownik pozostaje ten sam: praca z danymi, nowoczesną technologią i systemami krytycznymi dla biznesu. To właśnie te kompetencje otwierają drogę do najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku.