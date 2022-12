MSWiA zdecydowało się na wykreślenie z art. 31 ust. 7 projektu najbardziej kontrowersyjnych przepisów, które pozwalałyby wojewodzie wejść do samorządu również w razie niewłaściwego wykonania polecenia albo braku skuteczności w realizacji działań koordynacyjnych wynikających z obowiązywania jednego ze stanów. Samorządowcy i eksperci od początku prac nad ustawą wskazywali, że kryteria te mają charakter ocenny i nie powinny być podstawą do przejmowania zadań lokalnych władz przez wojewodę (pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Wojewoda wejdzie do samorządu, żeby zarządzić kryzysem”, DGP nr 178/2022). – Na pewno będzie to obejmowało również sytuacje, w których z działań czy zaniechań wójta będzie wynikało, że polecenie nie jest wykonywane. Tutaj ta ocenność dalej jest – komentuje Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich. Ostatecznie resort nie przychylił się do najważniejszego postulatu organizacji samorządowych, aby możliwość wydawania poleceń i wejścia wojewody do JST została ograniczona do konstytucyjnego stanu klęski żywiołowej. W tym względzie nowy projekt – datowany na 13 grudnia br. – nie wprowadza zmian i umocowanie do takiego działania władza będzie miała również w nowo powstającym stanie zagrożenia. Rządzący nie zdecydowali się również na przyspieszenie procedury odwoławczej od decyzji premiera na etapie skargi kasacyjnej przed NSA , jednak już wcześniej usprawniono tryb odwoławczy przed WSA, który będzie mógł wstrzymać wykonanie decyzji szefa rządu.