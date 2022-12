Kwestię zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania reguluje art. 127a ustawy z14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2185; dalej: k.p.a.). Zgodnie z jego treścią „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna”. Projektodawcy zmiany argumentowali umożliwienie stronom zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania względami „ekonomii postępowania”. W doktrynie akcentuje się, że jest to mechanizm, który pozwala na wcześniejsze uzyskanie przez decyzję waloru wykonalności – co może mieć istotne znaczenie dla wnioskodawcy (w kontekście realizacji praw lub obowiązków w niej określonych bądź w przypadku ubiegania się o kolejną decyzję administracyjną warunkowaną uzyskaniem decyzji wcześniejszej). Ponadto mechanizm ten pozwala również na ustabilizowanie sytuacji prawnej stron postępowania i uniknięcie konieczności dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego czy sądowoadministracyjnego.