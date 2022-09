Sprawa dotyczyła wymeldowania mieszkańca Krzysztofa W. z pobytu stałego. Decyzję podjął wójt, a uzasadnił ją niedopełnieniem przez mężczyznę obowiązku meldunkowego oraz tym, że nie mieszkał on pod wskazanym adresem. Faktycznym powodem opuszczenia przez Krzysztofa W. dotychczasowego lokum był jednak konflikt rodzinny – żona wyrzuciła go z mieszkania. Mężczyzna nie mógł dostać się do lokalu, gdzie – jak twierdził – pozostały jego rzeczy osobiste. Próby wejścia kończyły się niepowodzeniem, mimo interwencji policji . W efekcie zaniechał on prób powrotu pod dawny adres. Nie złożył też żadnych pozwów do sądu dotyczących stanu posiadania (jednak w prokuraturze toczyło się śledztwo w sprawie gróźb karalnych, jakie mieli kierować do mężczyzny jego żona i szwagier). Żona złożyła do wójta gminy M. wniosek o wymeldowanie męża z pobytu stałego. Decyzja była pozytywna. Mężczyzna odwołał się od niej do wojewody mazowieckiego, ale odwołanie oddalono. Uzyskał jednak pozytywne rozstrzygnięcie w sądzie – stołeczny WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Wojewoda złożył skargę kasacyjną, ale Naczelny Sąd Administracyjny ją oddalił.