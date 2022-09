Jest to związane z tym, że 13 września weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1606). Przewiduje ono uchylenie wprowadzonych po wybuchu pandemii specjalnych przepisów regulujących tryb wydawania dokumentów potwierdzających dysfunkcję zdrowotną, które były zawarte w par. 2 rozporządzenia z 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 534). Zgodnie z nimi, jeśli lekarz będący przewodniczącym składu orzekającego lub członkiem zespołu uznał, że zgromadzona dokumentacja medyczna jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia potrzebnej do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, o jej stopniu albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, to można ją było sporządzić bez badania osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia. W efekcie powiatowe zespoły mogły orzekać zaocznie.