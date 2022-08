Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przewiduje on możliwość ubiegania się o dodatek przez gospodarstwa domowe, których głównych źródłem ogrzewania domu lub mieszkania są kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane biomasą, czyli pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż, kocioł na skroplony gaz LPG lub kocioł na olej opałowy. Nowe świadczenia otrzymają więc te rodziny, które nie skorzystają z dodatku węglowego.

Nowy dodatek nie będzie zależał od dochodów osiąganych przez członków gospodarstwa domowego, a podstawowym warunkiem jego uzyskania będzie to, by główne źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).