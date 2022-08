Fundusz wyjaśnia, że zgodnie z par 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1145) celem IPR jest zmniejszenie ograniczeń zawodowych niepełnosprawnego pracownika objętego takim programem. Przepis ten stwarza podstawę do finansowania kosztów m.in. dostosowania miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności zatrudnionej osoby. To oznacza, że wykorzystywanie środków ZFRON na IPR musi ograniczać się do wydatków, dzięki którym zostanie uruchomione działanie przywracające niepełnosprawnemu pracownikowi sprawność, choćby na czas wykonywanej pracy. Jednocześnie niezbędne do uznania wydatku za służący rehabilitacji jest istnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a zmniejszeniem ograniczeń zawodowych pracownika.