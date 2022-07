Wielkoformatowe obrazy ścienne powstają w coraz większej liczbie miast. Kiedyś inspiratorami ich powstawania byli sami artyści albo właściciele danego budynku. Teraz z inicjatywą tworzenia nowych murali coraz częściej wychodzą samorządy . Wiąże się to z koniecznością koordynacji, gdzie i jaki mural ma powstać. Przyznaje to Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacji. – Murale w przestrzeni miejskiej nie są zjawiskiem nowym. Nowością jest natomiast próba zarządzania nimi przez lokalne władze – mówi. Zwraca też uwagę, że nie jest to wyłączna domena wielkich metropolii. Także małe ośrodki próbują się w ten sposób promować albo pokazywać swój potencjał.