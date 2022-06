Wspomniane placówki edukacyjne nie mają racji. Rozliczenia cząstkowe są możliwe, ponieważ organ stanowiący gminy ma kompetencje do określenia trybu i sposobu rozliczenia dotacji. Aby przeanalizować to zagadnienie, trzeba sięgnąć do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.). Punktem wyjścia będzie przepis delegacyjny, czyli art. 38 ust. 1 u.f.z.o., z którego wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15‒21, art. 25, art. 26, art. 28‒31a i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów , wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Oznacza to, że uchwała dotacyjna winna obejmować w szczególności kwestie związane z rozliczaniem dotacji.