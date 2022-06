Taka zmiana przepisów dotycząca regulacji zawartych w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1324) znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Odnosi się ona do wprowadzonego od 1 kwietnia br. dofinansowania służącego obniżeniu opłaty, jaką ponosi rodzic, gdy jego dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub zajmuje się nim dzienny opiekun. Takie dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie (choć nie może to być więcej niż opłata wnoszona przez rodzica), ale do tej pory przepisy nie wskazywały, czy kwota ta jest dzielona między rodziców, którzy po rozstaniu sprawują opiekę naprzemienną, tak jak ma to miejsce w przypadku innych świadczeń, takich jak np. 500+, 300+ i rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). To ma się zmienić, bo wspomniana nowelizacja zakłada, że również to dofinansowanie w przypadku ustalenia opieki naprzemiennej będzie wypłacane rodzicom po połowie, czyli po 200 zł dla matki i dla ojca.