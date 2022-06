– Rząd wziął pod uwagę planowaną kwotę dochodów z wieloletniej prognozy finansowej z maja 2021 r. Z założenia w budżetach samorządów planuje się ostrożnie dochody i z rezerwą wydatki. Z tego powodu, że nie wolno nam przekroczyć limitu wydatków, natomiast jeśli mielibyśmy zawyżone dochody, to później nie będziemy mieli z czego opłacić wydatków dopasowanych do dochodów. A zatem zawsze planowane dochody samorządów są niższe i zawsze wykonany wynik roczny jest lepszy niż plan. W Bydgoszczy wykonanie budżetu za ubiegły rok w zakresie PIT wyniosło 570 mln zł. A minister wrzucił nam do budżetu 490 mln zł, więc wpływa do nas co miesiąc 1/12 tej kwoty – tłumaczy Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta Bydgoszczy. W związku z tym metropolie chciałyby urealnienia kwoty referencyjnej w 2022 r. na bazie faktycznych danych z PIT i CIT za 2021 r.