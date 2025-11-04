Rejestr Cen Nieruchomości zawiera informacje o cenach transakcyjnych nieruchomości, lokalizacji i rodzaju nieruchomości. Dane pochodzą z aktów notarialnych, trafiają do starostw i są wprowadzane do systemu w ciągu 30 dni. Zgodnie z nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego, podpisaną przez prezydenta, opłaty za dostęp do danych zawartych w Rejestrze zostaną zniesione.
Projekt zmian przygotowali posłowie Polski 2050. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyliczyło, że zwolnienie z opłat za korzystanie z Rejestru spowoduje obniżenie przychodów samorządów o ok. 8,4 mln zł.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)
