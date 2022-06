Niektórzy mieszkańcy nie płacą regularnie za dostarczanie wody i odbiór ścieków komunalnych. Chcemy wysłać do nich upomnienia i obarczyć ich kosztami wysyłki. Uważamy, że stanowi to realizację ustawowego obowiązku jednostki sektora finansów publicznych w zakresie ustalenia i dochodzenia przysługującej jej należności. Czy mamy rację? Czy będzie to działanie prawnie dopuszczalne?

Nie, tego typu należności mają charakter cywilnoprawny i nie ma podstaw, aby pobierać koszty upomnienia, które przynależą do należności publicznoprawnych, dochodzonych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (PWK) a odbiorcą usług, czyli osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Umowa ta zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: