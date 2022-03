– Próbowałam pomóc złożyć wnioski o PESEL grupce Ukraińców, których zakwaterowano w mojej wsi i ręce mi opadły po pierwszej kilkugodzinnej wizycie w urzędzie gminy. Byliśmy w urzędzie jako pierwsi, jeszcze przed urzędnikami, ale to w niczym nie pomogło. Mimo że przed wypełnieniem druków dokładnie o wszystko wypytałam, to po dwóch godzinach okazało się, że to nie te druki (powinny być w języku ukraińskim, nie rosyjskim – a takie otrzymałam w recepcji) i są źle wypełnione – choć przed chwilą te same urzędniczki powiedziały, że wnioski mogą być wypełnione cyrylicą, a one wprowadzą w systemie naszym alfabetem. Okazało się też, że wszystkie dzieci muszą stawić się w urzędzie, choć widniała informacja, że tylko dzieci powyżej 12 lat. Na koniec i tak odesłano nas z kwitkiem, bo nie było stempli w paszportach z kontroli granicznej – skarży się na internetowym forum jedna z osób pomagających uchodźcom. Zdarza się, że gminni urzędnicy odsyłają Ukraińców do najbliższej placówki Straży Granicznej po stempel, ta natomiast twierdzi, że już takich zaświadczeń o przekroczeniu granicy danego dnia nie wydaje. Tymczasem data przybycia do Polski jest istotna, ponieważ zgodnie z przepisami pomocą mają zostać objęte osoby, które trafiły do Polski od 24 lutego 2022 r.